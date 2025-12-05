BREAKING: Netflix kauft Warner Bros für rund 83 Milliarden US-Dollar

Netflix ist nach wie vor der größte Streamingdienst und wird nun noch mächtiger werden: Der Streamingpionier aus Los Gatos kündigte heute an, Warner Bros. für die unfassbare Summe von rund 83 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Damit ist auch klar, dass Apple TV und Paramount leer ausgehen.

Netflix übernimmt Warner Bros.

Die Möglichkeit einer Übernahme von Warner Bros. geistere schon lange durch den Raum. Auch Paramount und Apple TV sollen sich Gerüchten zufolge interessiert gezeigt haben, Apfelpage berichtete. Den Deal hat indessen aber Netflix gemacht, nachdem sich Paramount zurückzog – angeblich soll Netflix von Anfang an bevorzugt worden sein. Wie der Streamingdienst selbst mitteilte, wird man Warner Bros für rund 73 Milliarden US-Dollar inklusive der angehäuften Schulden übernehmen. Das erhöht das Gesamtvolumen für diesen Deal auf 82,7 Milliarden US-Dollar.

Der Deal steht unter massiver Beobachtung

Auf einen Schlag wird Netflix der größte Streaminganbieter und sticht die Konkurrenz wie Apple TV, Amazon Prime Video mit MGM oder Paramount locker aus. Das ist auch der Grund, warum die Kartellbehörden nicht nur in den USA ganz genau darauf schauen werden. Zudem gibt es Analysten und viele Größen aus Hollywood, die diesen Deal kritisch sehen. James Cameron sagte in einem Podcast wortwörtlich, dass dieser Deal „eine Katastrophe“ sei. Netflix selbst erweitert seinen Streamingkatalog auf einen Schlag mit diversen attraktiven Inhalten wie dem Harry-Potter-Franchise oder den Erfolgsserien „The Sopranos“ oder auch „Games of Thrones“. Damit kann Ted Sandaros die Investitionen in eigene Produktionen weiter straffen und sich auf den Gaming-Bereich konzentrieren. Dieser ist zusammen mit den Maßnahmen rund um das Account-Sharing intern als Wachstumstreiber auserkoren worden.

Deal soll Ende 2026 abgeschlossen werden

Sollten die Kartellbehörden dem Deal zustimmen, dürfte dieser im Herbst 2026 abgeschlossen werden. Vorher muss Warner Bros. nämlich seine interne Umstrukturierung abschließen, denn den TV-Sender will man nicht übernehmen. Spätestens im Frühjahr 2027 dürften Abonnenten dann mit einer weiteren und dann auch signifikanten Preiserhöhung rechnen, die getätigte Investition muss ja zurückverdient werden. Auch wenn es ein Blick in die Glaskugel ist, ein Preis von rund 35 Euro für das Premium-Abonnement wäre denkbar.