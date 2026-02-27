Home » Apfelplausch » Hardware angekündigt | iPhone 18 Pro und MacBook Pro | Politische Unsicherheiten – Apfelplausch #432

27. Februar 2026

Fabian Schwarzenbach

Hardware angekündigt | iPhone 18 Pro und MacBook Pro | Politische Unsicherheiten – Apfelplausch #432

Tim Cook kündigt Hardware an, macht Weltpolitik und schläft schlecht. Fabian und Marco sprechen über das iPhone 18 Pro und ein MacBook Pro mit Touchscreen. Viel Spaß beim Hören!

Im Podcast erwähnt

Der Apfelplausch hat nun eigenen Merch. Schaut gerne mal vorbei, mit einem Kauf unterstützt ihr unserer Arbeit. Vielen Dank für eure Treue!

Kapitelmarken

    • 0:00: Intro: Steve Jobs Geburtstag
    • 06:42: Hörerpost: iPhone Fold und Hardware-Unfall
    • 11:37: Frühlingsevent: Tim Cook kündigt „große Woche“ an
    • 21:26: Großartige Dynamic Island im iPhone 18 Pro kleiner?
    • 26:56: MacBook Pro mit OLED, Touchscreen und Dynamic Island?
    • 34:21: Tim Cook macht Politik – und schläft schlecht
    • 42:16: Unsere Tops und Flops der Woche

Apfelplausch hören

Apfelplausch unterstützen

