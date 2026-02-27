Hardware angekündigt | iPhone 18 Pro und MacBook Pro | Politische Unsicherheiten – Apfelplausch #432

Tim Cook kündigt Hardware an, macht Weltpolitik und schläft schlecht. Fabian und Marco sprechen über das iPhone 18 Pro und ein MacBook Pro mit Touchscreen. Viel Spaß beim Hören!

The Wall Street Journal: https://www.wsj.com/tech/what-i-saw-inside-apples-effort-to-rebuild-the-u-s-chip-supply-chain-28fb65de

New York Times: https://www.nytimes.com/2026/02/24/technology/taiwan-china-chips-silicon-valley-tsmc.html

Der Apfelplausch hat nun eigenen Merch. Schaut gerne mal vorbei, mit einem Kauf unterstützt ihr unserer Arbeit. Vielen Dank für eure Treue!

0:00 : Intro: Steve Jobs Geburtstag 06:42 : Hörerpost: iPhone Fold und Hardware-Unfall 11:37 : Frühlingsevent: Tim Cook kündigt „große Woche“ an 21:26 : Großartige Dynamic Island im iPhone 18 Pro kleiner? 26:56 : MacBook Pro mit OLED, Touchscreen und Dynamic Island? 34:21 : Tim Cook macht Politik – und schläft schlecht 42:16 : Unsere Tops und Flops der Woche



