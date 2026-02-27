Hardware angekündigt | iPhone 18 Pro und MacBook Pro | Politische Unsicherheiten – Apfelplausch #432

Tim Cook kündigt Hardware an, macht Weltpolitik und schläft schlecht. Fabian und Marco sprechen über das iPhone 18 Pro und ein MacBook Pro mit Touchscreen. Viel Spaß beim Hören!
- The Wall Street Journal: https://www.wsj.com/tech/what-i-saw-inside-apples-effort-to-rebuild-the-u-s-chip-supply-chain-28fb65de
- New York Times: https://www.nytimes.com/2026/02/24/technology/taiwan-china-chips-silicon-valley-tsmc.html
Kapitelmarken
- 0:00: Intro: Steve Jobs Geburtstag
- 06:42: Hörerpost: iPhone Fold und Hardware-Unfall
- 11:37: Frühlingsevent: Tim Cook kündigt „große Woche“ an
- 21:26: Großartige Dynamic Island im iPhone 18 Pro kleiner?
- 26:56: MacBook Pro mit OLED, Touchscreen und Dynamic Island?
- 34:21: Tim Cook macht Politik – und schläft schlecht
- 42:16: Unsere Tops und Flops der Woche
