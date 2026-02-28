Apple TV stellt den Trailer für diie Thrillerserie „Imperfect Women“ bereit

Apple TV nutzt den anstehenden Frühling, um gleich einen Stapel an neuen Inhalten auf den Weg zu bringen. Dazu zählt auch die Psychothrillerserie „Imperfect Women“, in der Elisabeth Moss, bekannt aus „Handsmade Tale“, eine der beiden Hauptrollen spielt. Nun gibt es den Trailer zu sehen.

Trailer ist nun verfügbar

In der Miniserie, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Araminta Hall, geht es um ein Verbrechen, welches die jahrzehntelange Freundschaft zwischen drei Frauen zerstört. Der unkonventionelle Thriller erforscht Schuld und Vergeltung, Liebe und Verrat und die Kompromisse, die wir eingehen und die unser Leben unwiderruflich verändern. Während sich die Untersuchung entfaltet, entwickelt sich auch die Wahrheit darüber, dass selbst die engsten Freundschaften möglicherweise nicht das sind, was sie zu sein scheinen. Die Hauptrollen werden dabei von Elisabeth Moss und Kerry Washington gespielt, die zudem auch als ausführende Produzentinnen der Serie fungieren. Der nun verfügbare Trailer gibt einen weiteren Vorgeschmack auf die Miniserie:

„Imperfect Women — Official Trailer | Apple TV“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Neben den genannten Schauspielerinnen werden in der Serie auch Kate Mara, Joel Kinnaman, Corey Stoll, Leslie Odom Jr., Audrey Zahn, Jill Wagner, Rome Flynn, Sheryl Lee Ralph, Violette Linnz, Indiana Elle, Jackson Kelly, Keith Carradine, Ana Ortiz, Wilson Bethel und Sherri Saum zu sehen sein.

Läuft zu Mitte März an

Die Miniserie wird zum 18. exklusiv auf Apple TV anlaufen und insgesamt acht Folgen umfassen. Zum Start wird es zwei Episoden geben, anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter. Das Staffelfinale ist für den 29. April 2026 angesetzt.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.