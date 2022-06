Home Apple Nachher WWDC-Keynote: So guckt ihr zu

Nachher WWDC-Keynote: So guckt ihr zu

Apples Keynote zur WWDC 2022 wird wie in den letzten Jahren üblich auch in diesem Sommer wieder per Livestream übertragen. Das vorproduzierte Event kann auf Apples Website und noch verschiedenen anderen Kanälen und Plattformen verfolgt werden – noch einmal die Anschaumöglichkeiten im Überblick.

Apples WWDC-Keynote wird heute Abend ab 19:00 Uhr im Livestream übertragen. Die Übertragung ist vorproduziert, einige wenige Gäste konnten an einer Verlosung teilnehmen und werden den Stream später in Cupertino verfolgen können.

Die Veranstaltung wird wie üblich auf Apples Website für Events übertragen. Um sie sehen zu können, ist ein Safari der letzten Jahre unter iOS, iPadOS oder macOS nötig. Unter Windows brauchen Nutzer den Browser Microsoft Edge in der aktuellen Version.

Die Keynote über YouTube oder am Smart TV gucken

Auch per YouTube kann die Keynote auf Apples Kanal verfolgt werden, hier kann quasi jeder Internetnutzer mit jedem Gerät zusehen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.



Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.



Inhalt von YouTube immer anzeigen

Zudem ist die Keynote auch auf dem Apple TV, sowie in der Apple TV-App auf diversen Smart TV-Plattformen wie etwa Geräten von Samsung zu sehen. Dort erscheint die Übertragung zur Keynote in der App wenige Minuten vor dem Start der Veranstaltung.

Später könnt ihr die Highlights des Events natürlich auch wieder in unserem Liveticker und in den Beiträgen zur Keynote verfolgen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!