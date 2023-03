Home iPhone Mit der Hilfe Europas: Microsoft will Xbox-Games aufs iPhone bringen

Microsoft möchte mit seinen Xbox-Titeln auch auf dem iPhone angreifen. Aktuell ist man hier noch nicht präsent, was auch an Apples App Store-Regeln liegt. Microsoft setzt hier seine Hoffnung auf die EU.

Microsoft ist mit der Xbox ein Schwergewicht auf dem Markt der Spielekonsolen, mobil findet man dagegen bislang kaum statt. Das weiß auch Phil Spencer, bei Microsoft zuständig für Xbox-Gaming. Das soll sich ändern. Microsoft plane, auf allen Bildschirmen mit seinen erfolgreichen Titeln präsent zu sein, wie er gegenüber der Financial Times erklärte.

Derzeit sei dies noch nicht möglich, was an der Unvereinbarkeit zwischen Apples App Store-Prinzipien und dessen Wunsch, damit Geld zu verdienen und den Interessen großer Akteure wie Microsoft, die nicht bereit sind, Apple ein Drittel ihrer Einnahmen zu überlassen.

Europa soll helfen

Nun soll die EU einen Ausweg bieten, konkret der Digital Markets Act. Er schreibt Unternehmen vor, einen offenen Marktzugang zu ermöglichen, Apple wäre so gezwungen, Apps neben dem App Store vorbei aufs iPhone zu lassen. Apple wird über kurz oder lang nicht umhin können, diese Vorgabe nicht nur in der EU, sondern weltweit umzusetzen, Akteure wie Microsoft mit ihrer Marktmacht werden dafür sorgen, denn Verbrauchern wird schwer zu vermitteln sein, wieso etwa in Europa Erfolgstitel wie Call of Duty Mobile, Diablo Immortal und Candy Crush auf dem iPhone laufen, in den USA aber nicht. Zuvor muss allerdings noch die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft von den Regulierungsbehörden genehmigt werden.

