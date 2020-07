Mit Apple Silicon: MacBook Air und MacBook Pro noch dieses Jahr neu

Noch vor Ende des Jahres wird ein MacBook Pro und ein MacBook Air mit dem neuen Apple Silicon-CPU erscheinen, bekräftigen Quellen aus Apples Lieferkette und stützen damit entsprechende Prognosen anderer Analysten aus den letzten Wochen. Auch werde Apples Absatz der Macs in diesem Jahr trotz Corona steigen.

Apple wird noch in diesem Jahr neue MacBooks mit den neuen ARM-Prozessoren auf den Markt bringen, dies hatten bereits in der Regel recht treffsichere Analysten vor kurzem prognostiziert, Apfelpage.de berichtete. Gestützt wird diese Einschätzung nun von Informationen aus Apples Lieferkette, über die die Digitimes aktuell berichtet. Das in Taiwan erscheinende Fachblatt geht davon aus, dass Einheiten für die Hintergrundbeleuchtung von Notebooks und andere Komponenten im Laufe des dritten Quartals aus Taiwan an Apple ausgeliefert werden.

Dies würde einen Start neuer Produkte im vierten Quartal möglich machen. Apple werde ein MacBook Pro und ein MacBook Air bringen, beide mit Apple Silicon, dem neuen Prozessor auf ARM-Basis, heißt es weiter.

Apple könnte 2020 mehr Macs verkaufen

Weiter geht man davon aus, dass Apple in diesem Jahr mehr Macs als noch 2019 verkaufen werde – trotz Corona oder vielleicht auch gerade aufgrund der Pandemie, die viele Arbeitnehmer ins Home-Office getrieben und so den Bedarf nach tragbaren Computern erhöht hat, Apfelpage.de berichtete. Somit könnte Apple 2020 weltweit zwischen 16 und 17 Millionen Macs verkaufen, im Jahr zuvor lag der geschätzte Absatz bei 14,5 bis 15,5 Millionen weltweit verkauften Einheiten.

Aktuell zieht der gesamte weltweite PC-Markt aufgrund der Pandemie an, nachdem es Anfang des Jahres zu erheblichen Einbrüchen gekommen war. Wie lang diese Phase der erhöhten Nachfrage andauern wird, ist indes schwer abzuschätzen.

