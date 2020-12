Home Apple Apple kündigt Billie Eilish-Doku auf Apple TV+ an + Trailer

Apple hat heute den Start seiner Doku über Billie Eilish angekündigt. Der Streifen wird im Februar kommenden Jahres exklusiv auf Apple TV+ anlaufen. Auch Vorführungen in ausgewählten Kinos soll es geben.

Apple hat einen neuen, aber bereits erwarteten Film für Apple TV+ angekündigt: Die Dokumentation über die junge Musikerin Billie Eilish erscheint Anfang kommenden Jahres. Der von Apple Original Films herausgegebene Film trägt den Titel “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry“. Über Erste Details zu der geplanten Produktion waren bereits vor geraumer Zeit bekannt geworden, Apfelpage.de berichtete. Dem Vernehmen nach waren seitens Apple 25 Millionen Dollar für die Rechte gezahlt worden.

Der Film erzählt die Geschichte von Billie Eilish und skizziert, wie die Musikerin und Songschreiberin schon im jungen Alter von 17 Jahren zu weltweiter Bekanntheit gelangte. Dabei werden sowohl die Entwicklung ihrer Karriere, wie auch das heimische Umfeld der Künstlerin gezeigt, auch die Familie kommt zu Wort.

Start der Doku Ende Februar 2021

Als Produzent konnte R.J. Cutler für die Dokumentation gewonnen werden.

An der Produktion von Apple Original Films beteiligt sind Interscope Films, The Darkroom, This Machine und Lighthouse Management & Media.

Die Dokumentation startet am 26. Februar weltweit auf Apple TV+, auch Vorführungen in ausgewählten Kinos sind geplant, sofern die weltweite Corona-Pandemie dies zu diesem Zeitpunkt zulässt.

Zur Ankündigung hat Apple auch den ersten Trailer zum Film veröffentlicht.

