Microsoft integriert GPT-4 als Co-Pilot in Microsoft 365

Verfasst von Patrick Bergmann // 17. März 2023 um 17:14 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Das Unternehmen OpenAI mag noch nicht jedem geläufig sein, deren K.I ChatGPT ist es hingegen schon. Vor wenigen Tagen stellte das Unternehmen Version GPT-4 vor. Microsoft nutzt dies zum Anlass, um die Zusammenarbeit zu vertiefen und diese Version der K.I. in eines seiner wichtigsten Produkte zu implementieren.

GPT-4 wird zum Microsoft 365 Co-Pilot

ChatGPT 3.5 war zu Anfang des Jahres schon beeindruckend und wurde damals in Bing integriert, Apfelpage berichtete. Aber schon damals stellten wir These auf, dass eine Integration in Microsoft 365 deutlich sinnvoller ist. Als hätten die Redmonder auf uns gehört, ist dies nun tatsächlich der Fall. Wie Microsoft heute angekündigt hat, wird der Copilot die Beauftragung von Büroaufgaben in natürlicher Sprache ermöglichen. Fortan reagiert PowerPoint damit also auf Kommandos wie „Erstelle mir aus dieser Pressemitteilung eine Präsentation mit 10 Folien“, Outlook kann mit dem Befehl „Bereite mich auf das anstehende Meeting vor“ umgehen. Der Co-Pilot kann dann auf Zuruf des Nutzers einen Entwurf einer Produktvorstellung erstellen.

Das ist beeindruckend und kritisch zugleich zu sehen. Schon jetzt muss man ein kundiges Auge und ein entsprechendes Leseverständnis haben, um unterscheiden zu können, welche Texte von Menschen und welche von einer K.I. verfasst wurden.

Preise und Verfügbarkeit

Microsoft wird diese Co-Pilot-Funktion in den kommenden Wochen und Monaten über alle produktiven Apps der Office-Suite ausrollen. Zu den Preisen und Lizenzgebühren sollen weitere Infos in Kürze folgen. Wer sich tiefer einlesen möchte, kann sich hier die Sonderseite von Microsoft anschauen

