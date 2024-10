Home Hardware Meross bringt neue Nachttischlampe, die heller und größer als der Vorgänger ist

Als Meross den HomeKit-Markt mit seinen Produkten flutete, zeigte sich der Hersteller preislich sehr aggressiv und sorgte dafür, dass das Preisgefüge nach unten rutschte. In diesem Jahr war es vergleichsweise ruhig, nun zeigt sich der Hersteller wieder deutlich aktiver. Unter anderem gibt es nun eine neue Nachttischlampe.

Meross MSL440HK

Die Produktbezeichnung ist gewohnt sperrig, soll aber nicht über die attraktive Ausstattung hinwegtäuschen. Die Lampe stellt 16 Mio. Farben und die Farbe Weiß in einem Farbtemperaturbereich zwischen 2700 bis 6500 Kelvin dar. Der Hersteller betont dabei, dass die Lampe damit heller ist.

Meross hat neben der Steuerung via App auch eine Bedienung via Touch integriert. Auch an einen Timer hat man gedacht, wodurch die MSL440HK auch für den Einsatz in einem Kinderzimmer geeignet ist. Zudem kann die Lampe auch bei einem Netzwerkausfall ihre Routinen durchlaufen. Die Einbindung erfolgt via WLAN im 2,4 GHz-Frequenzband, was mithilfe der App realisiert wird. Darüber werden auch zukünftige Firmwareupdates eingespielt.

Preise und Verfügbarkeit

Die neue MSL440HK ist ab sofort bei Amazon verfügbar und kostet knapp 38,00 Euro. Neben HomeKit werden auch Google Home, Amazon Alexa und SmartThings von Samsung unterstützt.

