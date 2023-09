Home Mobilfunk MeinMagenta Prepaid: Kommende Woche mehr Datenvolumen zum gleichen Preis

MeinMagenta Prepaid: Kommende Woche mehr Datenvolumen zum gleichen Preis

Erst kürzlich lancierte die Deutsche Telekom ein neues Angebot namens „GÖNN, welches sich speziell an junge Kunden richtete und monatlich 10 GB Datenvolumen anbietet. Wer aus dem Raster der Kunden rausfällt und klassisch MeinMagenta Prepaid hat, darf sich ab kommender Woche über eine Aufwertung der Tarife freuen.

MeinMagenta Prepaid – mehr Datenvolumen

Wer klassisch Prepaid über die Muttermarke Deutsche Telekom gebucht hat, darf sich ab kommender Woche über mehr Datenvolumen freuen. Dies kündigte der Konzern via Pressemitteilung an, erste Kunden wurden zudem via E-Mail informiert. Demzufolge wird es nun in den jeweiligen Tarifen folgende Datenvolumina geben:

MagentaMobil Prepaid S: 1 GB für 4,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid M: 4 GB für 9,95 Euro / 28 Tage – vorher waren es 3 GB

MagentaMobil Prepaid L: 8 GB für 14,95 Euro / 28 Tage – vorher waren es 5 GB

MagentaMobil Prepaid XL: 18 GB für 24,95 Euro / 28 Tage – vorher waren es 7 GB

Umstellung erfolgt automatisch und ohne Aufpreis

Die Umstellung der inkludierten Datenvolumina erfolgt vollautomatisch zum 20. September 2023 und erfreulicherweise ohne Aufpreis. Zudem lässt sich weiterhin der Treuebonus nutzen, mit dem sich das enthaltene Datenvolumen bestenfalls verdoppeln lässt. Im MagentaMobil Prepaid M gibt es im Idealfall (8 Jahre Kunde, pro Jahr 500 MB) also insgesamt 8 GB Datenvolumen für 9,95 Euro

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!