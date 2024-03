Home Apps MacPaw schafft Platz auf Apple-Geräten: CleanMy®Phone ab sofort verfügbar

MacPaw schafft Platz auf Apple-Geräten: CleanMy®Phone ab sofort verfügbar

Der Frühling kommt und der Frühjahresputz steht an. Was in Wohnungen ein gängiges Vorgehen ist, kann auch auf dem iPhone oder iPad nicht schaden. Passend dazu hat MacPaw gerade eben eine neue App vorgestellt.

Die Entwickler hinter der bekannten App „CleanMyMac“ widmen sich mit ihrer neuen Anwendung dem iPhone und iPad. Mit CleanMy®Phone soll das Aufräumen und Halten von Ordnung auf mobilen Apple-Geräten leichter fallen. Am Ende haben wir euch das Vorstellungsvideo der Entwickler eingefügt.

Aufräumen, Ordnen und Test der Netzwerkgeschwindigkeit

CleanMy®Phone verspricht, Ordnung auf dem iPhone und iPad zu halten. Dabei liegt der Fokus vermeintlich auf der Foto-App. Die Entwickler setzen auf zwei Werkzeuge:

Bei der Funktion „Aufräumen“ durchsucht die App das iPhone oder iPad auf doppelte und lange nicht genutzte Objekte. Das können neben Duplikaten auch unscharfe Bilder, Screenshots und Bildschirmaufnahmen sein. Kurzum: Objekte, die Speicherplatz belegen, aber vermutlich nicht mehr gebraucht werden.

Im Bereich Ordnen kommt sogar künstliche Intelligenz zum Einsatz. Bilder werden in Kategorien eingeteilt und gegenübergestellt. Benutzer können dann die besten Exemplare auswählen und unnötige Fotos aussortieren. Diese Funktion ähnelt allerdings sehr der automatischen Erkennung der Apple Fotos App.

Was Apple dagegen nicht kann, ist das Testen der Netzwerkverbindung. Ob das als zusätzliche Funktion reicht, um 29,99 pro Jahr zu zahlen, muss jeder selbst entscheiden. Es gibt eine 3-Tage-Testversion, zum Download benötigt ihr mindestens iOS 16.0 oder iPadOS 16.0. Die App gibt ab sofort im App Store (Affiliate-Link) und ist auch in MacPaws eigenem App Store namens Setapp verfügbar, sobald iOS 17.4 da ist.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!