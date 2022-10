Home Sonstiges macOS Ventura: Neues Hintergrundbild bereits jetzt verfügbar

Verfasst von Ann-Kristin Stelter // 8. Oktober 2022 um 10:30 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

Bereits im Juni hatte Apple die neue Version seines Mac-Betriebssystems, macOS Ventura, angekündigt. Diese beinhaltet vor allem neue Funktionen, mithilfe derer die Kompatibilität zwischen Mac- und iOS-Geräten erhöht werden soll. Darüber hinaus enthält das Update auch neue Hintergrundbilder, die ihr bereits jetzt downloaden könnt.

Noch hat Apple die kommende Version von macOS nicht veröffentlicht. Dennoch sind nun Details darüber bekannt, welche neuen Hintergrundbilder in dem Update auf macOS Ventura enthalten sein werden.

Wie 9to5Mac berichtet, zeigt das neue Standard-Hintergrundbild eine abstrakte Figur in Orangetönen vor einem blauen Hintergrund. Dieses ist sowohl in hellen als auch dunklen Tönen verfügbar, passend zu den jeweiligen Darstellungsmodi des Systems. Je nach Helligkeit verwandeln sich die Orangetöne entweder in Dunkelblau oder in Rot.

Darüber hinaus hat Apple im Zuge der zehnten Betaversion von macOS Ventura weitere Versionen des neuen Hintergrundbilds veröffentlicht, die sich an die jeweilige Tageszeit anpassen. Außerdem kann auch ein dazu passender Bildschirmschoner gewählt werden.

Offizieller Start noch diesen Monat

Zu diesem Zeitpunkt ist macOS Ventura weiterhin nur als Betaversion verfügbar, die von Entwicklerinnen und Entwickler geladen werden kann. Auch ist eine öffentliche Betaversion vorhanden, doch bis zur finalen Veröffentlichung der neuen Version von macOS müssen sich Nutzerinnen und Nutzer wohl noch einige Wochen gedulden, da diese erst für Ende des Monats angesetzt ist.

Wenn ihr auf diesen Link klickt, könnt ihr die neuen Hintergrundbilder allerdings schon jetzt herunterladen.

