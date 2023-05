Home Betriebssystem macOS Ventura 13.4 RC 2 wird an Entwickler verteilt

Apple hat heute Abend macOS Ventura 13.4 RC 2 für die registrierten Entwickler bereitgestellt. Dieser folgt kurz auf die Verteilung des ersten Release Candidate und dürfte noch verbliebene Probleme beheben.

Apple hat heute Abend einen zweiten Release Candidate von macOS Ventura 13.4 für die registrierten Entwickler zur Verfügung gestellt. Am Dienstag Abend war der erste RC ausgegeben worden. In der Regel ist der Release Candidate die finale Version eines kommenden Updates. Lediglich für den Fall, dass mit einer Version noch signifikante Probleme auftreten, wird noch einmal nachgearbeitet und ein zweiter RC ausgegeben, so wie jetzt.

macOS Ventura 13.4 erscheint kommende Woche

Apple adressiert mit dem Update auf macOS Ventura 13.4 vor allem allgemeine Verbesserungen der Sicherheit, Performance und Stabilität von macOS. Zuletzt wurde ein Bug in der Netzwerkanbindung behoben, der allerdings auch erst in der Beta aufgetreten sein.

Apple wird das finale Update auf macOS Ventura 13.4 in der kommenden Woche für alle Nutzer verteilen, ebenso wie iOS 16.5, iPadOS 16.5 und watchOS 9.5. Damit geht eine längere Beta-Phase zu Ende.

