Noch kurz notiert: Nothing stellte den Headphone(a) vor – bis zu 135 Stunden Akkulaufzeit

Die vergangene Woche war ein Feuerwerk an Produktneuheiten: Neben Apple stellte auch das Londoner Unternehmen Nothing neue Hardware vor. Neben den beiden neuen Smartphones Nothing Phone (4a) Pro und Nothing Phone (4a) hatte die Firma von Carl Pei noch einen Over-Ear-Kopfhörer am Start.

Headphone (a) vorgestellt

Im Sommer 2025 stellte Nothing den Headphone (1) vor, der Headphone (a) rundet das Portfolio an Over-Ears nach unten ab. Dafür spart der Hersteller primär am Material des Bügels, statt Aluminium kommt hier Kunststoff zum Einsatz. Das Gewicht sinkt so auf rund 311 Gramm und der Kopfhörer ist nach IP52 gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Bei den Ohrpolstern gibt es keinen Unterschied.

3D-Sound und ANC

Der Headphone (a) unterstützt neben AAC und SBC auch LDAC und kann somit hochauflösende Musik wiedergeben, dies ist jedoch auf kompatible Smartphones von Nothing begrenzt. Die Steuerung erfolgt über physische Bedienelemente direkt an den Ohrmuscheln. Ergänzend lassen sich viele Einstellungen über die Nothing anpassen – etwa Equalizer-Profile oder ANC-Stufen.

„Fanatics, featuring Headphone (a)“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Auch an ein ANC hat der Hersteller gedacht, dieses soll Geräusche um bis zu 40 dB reduzieren. Dafür kommen fünf Mikrofone zum Einsatz. Zudem ist ein Transparenzmodus an Bord.

Akkulaufzeit ist beeindruckend

Der Headphone (a) wird mittels USB-C geladen, doch das dürfte nicht oft der Fall sein. Der Grund dafür ist die Akkulaufzeit von bis zu 135 Stunden. Dies gilt jedoch nur, wenn das ANC deaktiviert wird. Ohne aktiviertem ANC sollen es bis zu 75 Stunden sein.

Preise und Verfügbarkeit

Die Akklaufzeit ist extrem beeindruckend, wenn man sich den Preis anschaut. Der Hersteller verlangt für das Modell eine UVP von 159,00 Euro und wird die ersten Bestellungen ab dem 13. März 2026 ausliefern. Es gibt zudem noch eine Sonderedition, die mit gelben Abdeckungen und schwarzen Ohrpolstern kommt und ab dem 06. April 2026 verfügbar sein wird.