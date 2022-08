Home Apple MacBook-Produktion: Lockdown kommt teuer | Facebook-Deal mit Apple | WhatsApp-Gruppentürsteher kommt – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Arbeiten, schlafen, arbeiten, schlafen, so geht es gefühlt vielen von uns. Wenn man aber praktisch am Arbeitsplatz schlafen muss, das zerrt auf die Dauer doch ganz gewaltig an den Nerven. Da rappelt es irgendwann mal ziemlich. Das hat zuletzt auch der MacBook-Bauer Quanta zu spüren bekommen und das kommt dem Unternehmen jetzt teuer – willkommen zur Übersicht am Morgen.

China versucht auch nach Jahren noch mit ebenso sinnloser wie schädlicher Lockdown-Brutalität, Corona auszurotten. Das Ergebnis waren unter anderem Aufstände von Arbeitern in Fabriken, die für Apple arbeiten. Doch wie konnte es dazu kommen?

Dazu musste Quanta Computer neben anderen Fertigern sich zunächst gezwungen sehen, seine Mitarbeiter in eine Isolation am Arbeitsplatz zu schicken, um wieder produzieren zu können. Die Mitarbeiter ließen sich das verständlicherweise nicht sehr lange gefallen und protestierten vernehmlich. Um sie weiter bei der Stange zu halten, musste Quanta nun Boni zahlen, das schlug sich deutlich in den Zahlen nieder, hier dazu mehr.

Facebook wollte keine Umsatzbeteiligung mit Apple aushandeln

Facebook und Apple haben sich nicht immer so schlecht verstanden: Vor Jahren stand sogar einmal eine Umsatzbeteiligung im Raum. Facebook hätte eine werbefreie, aber kostenpflichtige Version seiner App kreiert, Apple hätte sich seinen Anteil genommen, hierbei vielleicht etwas Entgegenkommen gezeigt und Facebook hätte mehr Umsatz erzielen können. Daraus wurde am Ende allerdings doch nichts, hier dazu mehr.

Telegram hat ein Update veröffentlicht

Und das war ein harter Kampf, denn zunächst wollte Apple die neue Version nicht in den App Store lassen, so Telegram. Der Grund: Animierte Emojis, die im Update enthalten waren, hielten sich zu nahe an der Designsprache von iOS. Nun ist das Update aber doch erschienen, ohne die strittigen Emojis, hier die Details.

WhatsApp bringt Gruppenwächter

WhatsApp bringt bald eine neue Funktion für Gruppenadministratoren. Diese bietet die Möglichkeit, eine Teilnahme neuer Nutzer an einer Gruppe zunächst zu begutachten, bevor sie bestätigt wird. Das kann die Verwaltung einer Gruppe durchaus vereinfachen, hier dazu mehr.

Und als Hörtipp wollen wir euch noch die jüngste Ausgabe des Apfelplausch ans Herz legen, die diese Woche erst einen Tag später als gewohnt erschienen ist.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in die Woche und einen Schönen Montag wünschen.

