Home Sonstiges Wegen brutaler Arbeitsbedingungen: MacBook-Fabrikant muss Boni zahlen und verdient weniger

Auch in China können Unternehmen ihre Mitarbeiter nicht unbegrenzt lange unter schlechten Bedingungen arbeiten lassen, ohne dass dies Konsequenzen hat. Im Fall von Quanta Computer wirkten diese sich nun in der Bilanz aus: Der MacBook-Fertiger hatte die Angestellten in einem seiner größten Werke Corona-bedingt in eine Art Arbeitsgeiselhaft geschickt – das verhagelte die Umsätze.

Apples Kunden merkten die Auswirkungen der radikalen Lockdowns in China nur mittelbar, nämlich in Form von längeren Lieferzeiten. Vor allem bei Bestellungen neuer Macs machte sich dies bemerkbar und zwar in teils monatelangen Lieferzeiten. Grund dafür war, dass viele Fabriken in Festland-China aufgrund der rücksichtslosen Corona-Politik der chinesischen Behörden Wochenland still standen.

Besonders hart wurde Quanta Computer von den Maßnahmen getroffen, der wichtigste Fertiger von MacBooks. Dessen wichtigste Fabrik wiederum steht in Shanghai, wo lange nicht produziert werden konnte.

Quanta muss hohe Bonuszahlungen leisten und verdient weniger

Als die Produktion wieder anlaufen konnte, bestanden die Behörden auf absurd strenge Schutzmaßnahmen zur Isolation. Quanta und andere Fertiger reagierten darauf mit den sogenannten Closed Loop-Arbeitsplänen. Im Klartext: Mitarbeiter durften die Fabrik nicht verlassen, sondern mussten auf dem Gelände in Schlafsälen übernachten. Teils wurde ihnen auch der Besuch von Ruheräumen während der Pausen verwehrt.

Die Folge waren gewaltsame Unruhen in Quanta-Fabriken, Apfelpage.de berichtete. Um nun neue Mitarbeiter anzuwerben und die noch verbliebenen zu halten, musste Quanta erhebliche Rückstellungen leisten, berichtete die Agentur Bloomberg. Diese flossen in Bonuszahlungen für verbliebene Mitarbeiter und auch neu rekrutierte Beschäftigte.

Zugleich sorgt der Closed Loop-Betrieb für höhere kosten und eine sinkende Rentabilität. In der Folge ist der Gewinn von Quanta im abgelaufenen Quartal um satte 50% eingebrochen. Noch immer sind die Lieferzeiten für Macs teils lang, erholen sich aber nun spürbar.

-----

