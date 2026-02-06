Noch immer warten Kunden auf ein MacBook Pro mit den leistungsstärkeren Chipvarianten M5 Pro und M5 Max.

Ein Release dieser beiden stärkeren Chips könnte bald anstehen.

Einige Hinweise und Prognosen lassen einen Start in den kommenden Wochen erwarten.

Derzeit ist der M5-Chip in Apples Mac-Lineup noch nicht in den Varianten mit mehr Kernen verfügbar, die wohl, dem bisherigen Namensschema folgend, als M5 Pro und M5 Max bezeichnet werden dürften. Doch schon in nächster Zeit könnte Apple das MacBook Pro mit den schnelleren Chips vorstellen.

Neue MacBook Pros schon bald?

Mark Gurman von Bloomberg rechnete zuletzt mit einer früheren Vorstellung neuer MacBook-Modelle: Nachdem zuvor noch eher vage von einem Launch noch vor Frühlingsbeginn gesprochen wurde, ging er zuletzt von einem Start passend zur Veröffentlichung von macOS 26.3 aus. Dieses macOS-Update nähert sich inzwischen der Fertigstellung und dürfte in Bälde an alle Nutzer verteilt werden.

Wann genau indes die neuen MacBooks mit den mutmaßlichen Apple-internen Codenamen J714 und J716 vorgestellt werden, vermutlich per Pressemitteilung, ist nicht exakt zu prognostizieren, aber ein Launch im Februar oder Anfang März scheint realistisch.

Auch brachte Gurman erneut ein Hardware-Upgrade für das Studio Display ins Gespräch, über das schon häufiger spekuliert wurde, freilich ohne hier konkretere zeitliche Einordnungen vorzunehmen.

Apples MacBook Pros mit den M5 Pro / Max-Chips dürften, vor allem in den komplett auskonfigurierten Varianten, abermals regelrechte Performancemonster werden und für extrem rechenintensive Aufgaben wie etwa das lokale Ausführen von Sprachmodellen eine interessante Option sein, ein Anwendungsfall, der immer mehr in den Fokus auch von Endnutzern rückt. Mit ihnen sehen wir allerdings noch nicht die von Grund auf neu gestalteten MacBook Pro-Modelle mit OLED-Display, die irgendwann im Herbst vorgestellt werden könnten. Wem es nur um die Leistung geht, könnte also demnächst zum Zuge kommen, wer dagegen auf den großen Wurf wartet, sollte noch ein wenig länger warten.