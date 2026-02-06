Deutsche Telekom: MultiSIM wird bald drastisch teurer

Die Deutsche Telekom hat erst vor knapp drei Wochen verkündet, dass die Pluskarten teurer werden, der Stichtag war dazu der 04. Februar 2026. In wenigen Wochen müssen Kunden jedoch nochmals tiefer in die Tasche greifen, die sogenannte MultiSIM wird teurer.

MultiSIM wird teuer

Zum 01. April 2026 wird die Deutsche Telekom die MultiSIM preislich anpassen und von 4,95 Euro auf 6,95 Euro erhöhen. Das entspricht einer Erhöhung von rund 40 Prozent. Entsprechende Informationen werden den Kunden via E-Mail zugestellt.

Brisant: Die Anpassung betrifft nicht nur Neukunden, sondern auch bestehende MultiSIM-Karten. Laut Telekom werden Kunden zwar vorab informiert – realistisch bleiben aber nur zwei Optionen: mehr zahlen oder kündigen. Ausgenommen sind lediglich MultiSIMs, die bereits kostenlos in bestimmten Tarifen enthalten sind.

Zeitlich fällt die Preiserhöhung mit den überarbeiteten MagentaMobil-Tarifen zusammen. In L ist nun eine MultiSIM inklusive, in XL sogar zwei. Mit dem neuen Einzelpreis wirken diese Tarife auf dem Papier attraktiver – gleichzeitig wird die Tarifstruktur deutlich komplexer. Wer PlusKarten nutzt oder mehrere Geräte anbinden möchte, muss künftig genauer rechnen, um nicht unnötig draufzuzahlen. Besonders hart trifft die Erhöhung Nutzer, die MultiSIM für Geräte wie die Apple Watch oder das iPad einsetzen. Für viele ist genau das der Hauptgrund für den Zusatzdienst.

Prepaid lohnt sich fast eher

Mit fast sieben Euro monatlich pro Karte rückt MultiSIM preislich inzwischen gefährlich nah an eigenständige Mobilfunktarife heran im Prepaidsegment – vorrangig dann, wenn eine Apple Watch oder ein iPad nur gelegentlich mobil genutzt werden.