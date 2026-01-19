Früher als gedacht: Massenproduktion von MacBook Pro mit OLED gestartet?

Das MacBook Pro hat 2025 mit dem M5-Prozessor ein überschaubares Update erhalten. Für Ende 2026 bzw. Anfang 2027 erwarten wir ein großes Re-Design, erstmals mit OLED-Display. Genau dieses Bauteil sorgt nun für Schlagzeilen. Einem Gerücht nach ist die Massenproduktion bereits angelaufen, was auf einen deutlich früheren Start hindeutet.

Samsung Display, das die neuen OLED-Paneele fertigen wird, hat einem Leaker nach bereits mit der Massenproduktion begonnen. Die Informationen stammen vom koreanischen Naver-Account „yeux1122“, der für gewöhnlich gut mit Apples Lieferkette vertraut ist. Überprüfen lassen sie sich aber nicht.

Gerücht passt nicht in Apples Zeitplan

Ursprünglich sollte die Produktion erst im zweiten Quartal 2026 anlaufen. In dem Post bestätigt der Leaker, dass Apple der erste Abnehmer der neuen Produktionslinie sein wird.

Ein früherer Release als Ende des Jahres gilt angesichts der noch zu veröffentlichenden Hardware als unwahrscheinlich. Erst im Herbst 2025 gab es ein neues Basis-MacBook mit M5, Apple schuldet uns noch jeweils eine Version mit M5 Pro und M5 Max. Dass diese im Frühjahr oder Sommer schon mit OLED kommt, widerspricht den bisherigen Berichten, wonach das schärfere Display dem M6-Modell vorbehalten wird.