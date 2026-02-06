Nächste Verzögerung: Apple Health+ wird Berichten nach nicht rechtzeitig fertig

Apple hat bekanntlich Schwierigkeiten, auf den fahrenden KI-Zug mit aufzuspringen. Groß angekündigte Siri-Funktionen sind zwei Jahre später immer noch nicht verfügbar, nach einer Klage wegen irreführender Werbung musste Apple diese offline nehmen. Mit iOS 26.4 und iOS 27 soll das nicht mehr passieren, ein erwartetes Feature hat Apple nun aber wohl kurzfristig gestrichen.

Das zumindest behauptet Mark Gurman. Der in der Regel gut informierte Bloomberg-Redakteur hatte den neuen KI-Gesundheitsdienst Apple Health+ vor einigen Monaten selbst ins Spiel gebracht. Nun berichtet er über ein Umdenken Apples, der vermutlich zahlungspflichtige Dienst wird verschoben.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben?

Ursprünglich ist Gurman von einem Release unter iOS 26.4 – damals noch als iOS 19.4 erwartet – ausgegangen. Später wurde die Formulierung vager, eine Vorstellung unter iOS 27 auf der WWDC im Sommer schien realistischer. Nun ist Apple Health+ wohl auf unbestimmte Zeit verschoben, aber nicht komplett aufgegeben worden.

Apple Health+ soll Berichten nach eine Ergänzung des bestehenden Health- und Fitness-Angebots von Apple werden. Vermutlich lässt sich der iPhone-Konzern diese Funktionen bezahlen, ähnlich wie wir das bei KI-Erweiterungen in Pages, Numbers und Keynote durch das neue Creator Studio-Abo feststellen konnten. Erst vor Kurzem berichteten wir über eine ChatGPT-Integration von Apple Health, die Apple Health+ ein Stück weit obsolet macht.