Google Maps integriert Live-Daten für Luftqualität – vorerst nur in den USA

Die letzten 24 Monate haben sowohl bei Apple Maps als auch bei Google Maps eine Fülle an neuen Funktionen mitgebracht, die wir vor allem der Corona-Pandemie zu verdanken haben – wenn man von Dank sprechen kann. Google Maps zeigt beispielsweise nun die Live-Daten für den ÖPNV hinsichtlich der Auslastung an. Nun fügt der Suchmaschinenkonzern eine neue Funktion hinzu.

Google Maps bringt Live-Daten für Luftqualität

Google kündigte zum Beginn des Sommers über seinen hauseigenen Blog an, ab sofort für ausgewählte Orte und Städte Live-Daten für die Lufftqualität bereitstellen zu wollen. Der Suchmaschinenkonzern reagiert damit auf die gestiegene Waldbrandgefahr in den USA, die neben der Vernichtung der Flora und Faune auch eine hohe Feinstaubbelastung mit sich bringt. Dafür wird Google Maps eine neue Ebene zum Betrachten der Daten einführen. In Apple Maps ist das schon seit einer geraumen Weile verfügbar, es wurde mit iOS 14 eingeführt.

Aktuell nur in den USA verfügbar

Die neue Kartenebene wird vorerst ausschließlich in ausgewählten Regionen innerhalb der Vereinigten Staaten verfügbar sein und lässt sich in den Ebenen-Einstellungen von Google Maps aktivieren. Hierfür greift Google unter anderem auf die Datenbasis der Umweltschutzbehörde USEPA und der des sogenannten PurpleAir-Netzwerkes aus privat betriebenen Luftqualitätsmonitoren zu. Die Ebene für die Luftqualität wird die bereits vorhandenen Ebenen ÖPNV, Verkehrslage, Fahrrad, Street View, COVID-19, Waldbränden und 3D ergänzen. Da Luftqualität ein wichtiges Kriterium ist, dürfte Google dieses Feature demnächst auch in Deutschland zur Verfügung stellen.

