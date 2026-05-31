Das iPhone 18 Pro wird in wenigen Monaten vorgestellt. Erste Leaks erlauben nun eine genauere Vorstellung. Demnach soll das iPhone 18 Pro in vier Farben auf den Markt kommen.



Apple plant für das iPhone 18 Pro offenbar eine komplett neue Farbpalette. Neue Dummy-Modelle geben nun den bislang besten Ausblick auf die Farbvarianten der kommenden Premium-Smartphones.

First look at iPhone 18 dummies in the new colors: Black, Silver, Dark Cherry and Light Blue. Cherry will probably be the next hit, orange did very well. pic.twitter.com/2qpZDA7oEK

Den geleakten Modellen zufolge wird das iPhone 18 Pro in vier Farben angeboten:

Hellblau

Dunkles Kirschrot

Silber

Schwarz beziehungsweise Dunkelgrau

Bereits Anfang des Jahres hatte Bloomberg berichtet, dass Apple an einer besonders dunklen Rotvariante arbeitet. Das nun gezeigte „Dark Cherry“ wird als tiefes Weinrot beschrieben und soll sich deutlich von den sonst häufig verwendeten kräftigen Rottönen unterscheiden.

Die hellblaue Variante orientiert sich laut früheren Berichten am „Mist Blue“-Farbton des aktuellen iPhones der Basisklasse. Silber bleibt offenbar als klassische Farboption erhalten, während ein dunkles Grau beziehungsweise Schwarz die bisherige dunkelblaue Variante ersetzen soll.

Aus für Orange?

Auffällig ist vor allem das mögliche Aus für „Cosmic Orange“. Die Farbe gehörte zu den auffälligsten Varianten des iPhone 17 Pro und erfreute sich großer Beliebtheit. Nach aktuellem Stand wird Apple den Orangeton jedoch nicht in die neue Generation übernehmen.

Die neuesten Informationen stammen vom bekannten Leaker Sonny Dickson, dessen Dummy-Modelle häufig von Zubehörherstellern genutzt werden, um Hüllen und weiteres Zubehör vor der offiziellen Vorstellung neuer iPhones zu entwickeln.

Wie bei allen Dummy-Modellen gilt jedoch: Die endgültigen Farben können sich bis zur Markteinführung noch leicht verändern. Apple dürfte die neue iPhone-18-Pro-Serie voraussichtlich im Herbst offiziell vorstellen.