Apple TV kündigt Feelgood-Komödie „The Dink“ für Juli 2026 an

Was dem Europäer Paddle-Tennis ist, ist in den USA Pickleball: eine rasant wachsende Trendsportart, die Elemente aus Tennis, Tischtennis und Badminton miteinander verbindet. Pickleball ist aber mehr für Einsteiger und lebt dabei von schnellen Ballwechseln am Netz – die heißen im Amerikanischen „Dinking“ und sind deshalb Namensgeber für den Film „The Dink“. Der Streamingdienst hat verraten, wann der Film im Abo zu sehen sein wird.

Startet im Juli

Die Geschichte mag ewig gleich klingen: Der abgebrannte Ex-Tennisprofi Dusty Boyd (Jake Johnson) fristet sein Dasein als widerwilliger Kindertrainer im Country Club seines Vaters Chuck (Ed Harris) – irgendwo in der gepflegten Vorstadthölle. Getrieben vom Wunsch nach Anerkennung, marschiert Dusty zunächst brav im Rachefeldzug gegen den neuen Erzfeind des Traditionssports mit: Pickleball. Doch als eine alte Verletzung ihn endgültig vom Tennisplatz verbannt, folgt die Kehrtwende. Ausgerechnet im Rahmen seiner Reha wagt er sich an das verpönte Spiel – und entdeckt dank seiner neuen Partnerin Candace (Mary Steenburgen) überraschend Gefallen daran. Zwischen Loyalität und Selbstfindung gefangen, muss Dusty sich nicht nur seinen alten Niederlagen stellen, sondern auch seinem Kindheitsrivalen Andy Roddick. Am Ende läuft alles auf einen letzten, verzweifelten Schlagabtausch hinaus – um die Zukunft des Clubs, die Zuneigung des Vaters und nicht zuletzt Dustys eigene Identität.

Allerdings bewies Apple TV bereits bei der Serie „Stick“, dass man hier erfrischende Ansätze parat hat. Wie dem auch sei, der Film wird im Sommer 2026 anlaufen. Konkret wurde der 24. Juli 2026 als Starttermin auserkoren. Das kann sich aber noch kurzfristig ändern.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.