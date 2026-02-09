Die AirPods Pro 4 könnten mit neuartigen Infrarotkameras ausgestattet sein.

Diese würden es etwa erlauben, eine berührungslose Gestensteuerung zu realisieren.

Unklar ist noch, wann neue Premium-Kopfhörer von Apple erscheinen könnten.

Apple arbeitet offenbar an einer weitreichenden Weiterentwicklung seiner In-Ear-Kopfhörer. Nach Angaben des Leakers und Prototypen-Sammlers Kosutami sollen die nächste Generation der AirPods Pro mit integrierten Kameras ausgestattet werden, die ihre Umgebung erfassen können.

Next AirPods Pro can see around you. At same price avail.

In einem Beitrag auf der Plattform X erklärte Kosutami, die kommenden AirPods Pro könnten „sehen“, was sich rund um den Träger befindet. Gemeint sind demnach kleine Kameras in den Ohrhörern. Diese Einschätzung deckt sich mit früheren Aussagen des bekannten Apple-Analysten Ming-Chi Kuo. Er hatte bereits berichtet, dass Apple für die 2026er-Version der AirPods Pro mindestens eine winzige Infrarotkamera plane. Diese soll unter anderem Gesten erkennen können und ein erweitertes Spatial-Audio-Erlebnis in Verbindung mit Apples Mixed-Reality-Headset Vision Pro ermöglichen.

Laut Kosutami sollen die neuen AirPods Pro trotz der zusätzlichen Technik weiterhin zum Preis von 249 US-Dollar angeboten werden und damit auf dem Niveau des aktuellen Modells bleiben. Das widerspricht älteren Gerüchten, nach denen die nächste AirPods-Pro-Generation als ergänzende Variante oberhalb der bestehenden AirPods Pro 3 positioniert werden sollte.

Noch Unklarheit über Funktion von AirPods-Kameras

Weitere Hinweise kamen zuvor vom chinesischen Leaker Instant Digital. Er bestätigte die Integration von Infrarotkameras zur Gestensteuerung, ordnet die neuen Modelle jedoch anders ein. Demnach handelt es sich nicht um eine komplett neue Generation, sondern um eine höherpreisige Premium-Variante der AirPods Pro 3, die 2025 eingeführt wurden. Beide Versionen könnten parallel im Handel bleiben. Ein solches Vorgehen wäre nicht untypisch für Apple, das bereits bei den AirPods 4 zwei Varianten zu unterschiedlichen Preisen anbietet.

Wie mögliche Kamerafunktionalitäten von Apple in konkrete Features umgesetzt werden, ist noch weitgehend unklar. Neben einer Gestensteuerung wären sicher noch andere Anwendungsfälle denkbar, eine klassische Nutzung zur Fotografie ist indes eher abwegig.

Wann kommen neue AirPods Pro?

Bereits im September 2025 hatte Ming-Chi Kuo berichtet, dass Apple für 2026 einen Nachfolger der AirPods Pro 3 plant. Das wäre insofern bemerkenswert, als Apple größere Hardware-Updates bei den AirPods üblicherweise in Abständen von rund drei Jahren vornimmt. Die AirPods Pro 2 wurden 2022 vorgestellt und 2023 lediglich moderat mit einem USB-C-Ladecase überarbeitet.

Ob Apple die neuen AirPods als eigenständiges High-End-Modell oder als vollwertige nächste Generation positioniert, ist derzeit offen. Der Zeitpunkt der Markteinführung bleibt ebenfalls unklar. Traditionell stellt Apple neue AirPods jedoch im zweiten Halbjahr vor, häufig im Rahmen des jährlichen iPhone-Events im September.