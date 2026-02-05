Fast fertig: RC von iOS 26.3 und Co veröffentlicht

Gestern Abend hat Apple den Release Candidate von iOS, iPadOS, macOS und weiteren 26.3-Versionen veröffentlicht. Zuerst für Entwickler, war später auch die öffentliche Version verfügbar. Ein Start des dritten Punktupdates steht damit unmittelbar bevor – wenn alles glatt läuft.

iOS 26.3 ermöglicht den einfacheren Wechsel zwischen iOS und Android, außerdem lässt sich Version in der EU eine verbesserte Kopplung von Drittanbieter-Kopfhörern zu. Alle Infos haben wir euch hier zusammengefasst.

Wann kommt iOS 26.3?

Hinter dem Kürzel RC verbirgt sich eine Software-Version, die idealerweise dem finalen iOS 26.3 entspricht. Sollten keine großen Ungereimtheiten auftreten, wird das dritte Punktupdate von iOS 26 der Öffentlichkeit kommende Woche zur Verfügung gestellt.

In jüngster Vergangenheit ist es immer wieder vorgekommen, dass der RC noch einige Mängel aufweist. Es ist also durchaus möglich, dass Apple hier nochmal korrigieren muss und dem ersten einen zweiten Release Candidate nachschieben muss.

Wie läuft der RC bei euch? Sind euch neue Funktionen oder Bugs aufgefallen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.