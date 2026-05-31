iPhone 18 Pro: Dieses lange erwartete Kamera-Upgrade soll kommen und wird teuer

Apple soll für das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max eine deutlich aufwendigere Hauptkamera planen. Nach Angaben des renommierten Analysten Ming-Chi Kuo wird das neue Kameramodul mit variabler Blende rund 50 Prozent teurer sein als die aktuell verwendete Lösung. Dafür könnte aber auch endlich eine spannende und bereits lange erwartete Innovation Einzug halten.



Die variable Blende in der iPhone-Kamera zählt seit Jahren zu den hartnäckigsten Gerüchten rund um kommende Kameraverbesserungen. Anders als bei den bisherigen Pro-Modellen mit fest eingestellter Blende soll die neue Technik die Öffnung der Linse mechanisch anpassen können. Dadurch lässt sich die Lichtmenge, die auf den Bildsensor trifft, flexibel regulieren.

▌The latest supply chain checks indicate that Sunny Optical is seeing several new positive trends:

1. Leveraging its existing optical technology strengths, the company is preparing to enter AI server CPO / silicon photonics coupling components.

2. Securing orders for optical…

Für Nutzer könnte das mehrere Vorteile bringen. Neben einer besseren Belichtungssteuerung wären auch natürlichere Hintergrundunschärfen sowie mehr kreative Möglichkeiten bei der Fotografie denkbar.

Dieses Upgrade wäre teuer

Laut Kuo basiert die Preissteigerung auf der deutlich komplexeren Konstruktion der Kamerakomponenten. Ein wichtiger Zulieferer soll dabei Sunny Optical werden. Das Unternehmen könnte zwischen 40 und 50 Prozent der Aufträge für die neue Kameratechnik erhalten.

Sunny Optical gewinnt laut Kuo auch in anderen Bereichen an Bedeutung für Apple. Demnach liefert das Unternehmen inzwischen Kameramodule für den erwarteten MacBook Neo. Die Nachfrage nach dem günstigen Mac-Modell soll deutlich stärker ausfallen als ursprünglich prognostiziert. Kuo hat seine Absatzschätzung für 2026 deshalb von fünf auf zehn Millionen Geräte verdoppelt.

Für die Zukunft erwartet der Analyst weitere Veränderungen bei Apples Kamerasystemen. So soll die Ultraweitwinkelkamera des iPhones ab 2028 auf eine neue Chip-on-Board-Technologie umgestellt werden. Diese könnte entweder kompaktere Kameramodule ermöglichen oder die Bildqualität bei gleicher Baugröße verbessern.

Parallel dazu baut Sunny Optical seine Aktivitäten auch außerhalb des Apple-Ökosystems aus. Nach Angaben von Kuo soll das Unternehmen bereits Komponentenaufträge für zwei bislang nicht vorgestellte Geräte von OpenAI erhalten haben, darunter ein Smartphone und ein weiteres mobiles Gerät.

Das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max werden derzeit für den Herbst 2027 erwartet. Zeitgleich könnte Apple auch sein erstes faltbares iPhone auf den Markt bringen.