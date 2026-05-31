Prime Video Leihfilmaktion: Über 200 Filme noch zu je 0,99 Euro ausleihen

Wir haben es bereits einige Male angesprochen: Neben der WWDC26 findet in den USA die Fußball-Weltmeisterschaft statt. Wer dem Event nichts abgewinnen kann, findet aktuell bei Prime Video eine Gelegenheit, sich mit zu bevorraten. Über 200 Filme lassen sich zum Preis von je 0,99 Euro ausleihen, wir haben die Details dazu.

Die Leihfilme

Die Leihfilmaktion hat sich zu einem absoluten Klassiker entwickelt. Über das Wochenende bietet Prime Video dieses Mal knapp 60 Filme zur Auswahl. Wie üblich, nehmen wir eine kleine Kuration vor:

Greenland 2

Expendables 4

the social network

Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo

Lone Survivor

Shell – Die Schönheit hat ihren Preis

Anaconda (2025)

Der Maschinist

Freelance

Operation: Kabul – Flucht vor den Taliban

Die Unfassbaren 3

The Imitation Game

Immer Ärger mit Grandpa

Anmerkung

Wie üblich, richtet sich diese Aktion an Kunden von Amazon Prime. Nur diese haben die Möglichkeit, die Filme zu einer reduzierten Leihgebühr von lediglich 0,99 Euro auszuleihen. Amazon Prime kostet in der Jahresgebühr 89,00€, alternativ könnt Ihr das auch monatlich für 8,99€ beziehen. Natürlich wollen wir nicht vergessen, dass es dann auch kostenfreien Versand bei allen Prime-Artikeln gibt. Wer noch kein Kunde ist und den nachfolgenden Link nutzt, kann den Dienst 30 Tage lang unkompliziert kostenfrei ausprobieren.

-> Amazon Prime Probemitgliedschaft