Pages, Numbers Keynote in Version 15.3 erschienen: das ist neu

Kurz nach dem großen iOS-Update legt Apple auch bei den eigenen Office-Apps nach: Pages, Keynote und Numbers stehen ab sofort in Version 15.3 zum Download bereit. Seit es Apple Creator Studio gibt, teilt Cupertino die Neuerungen in den iWork-Apps in zwei Kategorien: Ein Teil landet kostenlos bei allen Nutzern, die interessanteren Werkzeuge bleiben Abonnenten vorbehalten – auch bei diesem Update bleibt es dabei.

Das ist neu für alle

In Pages gibt es künftig eine automatische Silbentrennung während der Texteingabe, außerdem lassen sich unsichtbare Formatierungszeichen ein- und ausblenden. Wer schon einmal an einem Dokument verzweifelt ist, weil Absätze oder Leerzeichen nicht so saßen wie geplant, wird diese Funktion zu schätzen wissen. Auch der Bilderaustausch über den Content Hub wurde vereinfacht – ein Feature, das ebenso in Keynote Einzug hält. Dort spendiert Apple zusätzlich neue Übergänge und Animationen, darunter Shift, Radial Wipe und Character Blur, wie 9to5Mac berichtet. Numbers wiederum bekommt vor allem organisatorischen Feinschliff: Einzelne Tabellenblätter lassen sich nun ein- und ausblenden, Tabellen-Tabs können zudem farbig markiert werden – gerade bei umfangreichen Dateien mit vielen ähnlich benannten Blättern eine spürbare Erleichterung.

Creator Studio: KI-Formen und Pixelmator Pro

Wer Apple Creator Studio abonniert hat, bekommt in allen drei Apps deutlich mehr geboten. Bilder lassen sich direkt in Pixelmator Pro auf dem iPad öffnen, bearbeiten und wandern anschließend automatisch zurück ins Dokument, die Präsentation oder die Tabelle. Hinzu kommt eine KI-gestützte Formengenerierung: Aus einer reinen Textbeschreibung entstehen editierbare Formen, was vor allem bei individuellen Illustrationen ordentlich Zeit sparen dürfte. Beide Werkzeuge bleiben exklusiv dem Abo vorbehalten, während die übrigen Neuerungen app-weit ohne Zusatzkosten nutzbar sind.

Freemium-Anspruch wird deutlicher betont

Pages, Numbers Keynote gibt es s nach wie vor in einer kostenfreien Version, das wollen wir transparent festhalten. Doch auch dieses Update zeigt deutlich, dass nennenswerte Verbesserungen fortan nur noch im Apple Creator Studio vorhanden sind – Kunden so zum Abschluss eines Abonnements bewegt werden sollen.