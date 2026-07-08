Leaker: iPhone Air 2 soll deutlich größeren Akku erhalten

Apple arbeitet offenbar daran, den größten Kritikpunkt des ersten iPhone Air zu beseitigen. Laut einem neuen Bericht aus der Lieferkette soll das iPhone Air 2 einen Akku mit 3.500 mAh erhalten. Das entspräche einem Plus von rund 11 Prozent gegenüber dem aktuellen Modell mit 3.149 mAh.

Die Informationen stammen vom chinesischen Leaker Digital Chat Station, der in der Vergangenheit mehrfach zutreffende Details zu Apple-Produkten veröffentlicht hat. Trotz des weiterhin extrem dünnen Gehäuses soll Apple die Akkukapazität auf rund 3.500 mAh steigern.

Weitere Verbesserungen sollen die Laufzeit erhöhen

Schon der Vorgänger überzeugte zwar mit seinem schlanken Design, musste jedoch wegen seiner vergleichsweise kleinen Batterie Kritik bei der Akkulaufzeit einstecken. Mit der nun erwarteten Kapazitätssteigerung könnte Apple genau diesen Schwachpunkt adressieren.

Der größere Akku dürfte allerdings nicht der einzige Grund für eine längere Akkulaufzeit sein. Frühere Gerüchte sprechen davon, dass das iPhone Air 2 mit dem neuen A20 Pro ausgestattet wird, der im energieeffizienten 2-Nanometer-Verfahren gefertigt werden soll. Hinzu kommen ein weiterentwickeltes C2-5G-Modem sowie Optimierungen in iOS 27, die den Stromverbrauch zusätzlich senken könnten.

Auch Kamera-Upgrade wird 2027 erwartet

Neben dem Akku soll Apple auch die Kamera des iPhone Air überarbeiten. Mehrere Berichte gehen davon aus, dass das bislang einzelne Kameramodul durch ein Dual-Kamera-System ergänzt wird. Dadurch würde das besonders schlanke Modell deutlich näher an die Ausstattung der übrigen iPhone-Modelle heranrücken.

Das iPhone Air 2 soll Teil von Apples neuer Veröffentlichungsstrategie werden. Demnach wird das Gerät gemeinsam mit dem iPhone 18 und iPhone 18e im Frühjahr 2027 vorgestellt, während die Pro-Modelle bereits im Herbst 2026 erscheinen sollen.