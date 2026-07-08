Arbeitsplätze und EU: Tim Cook und John Ternus telefonieren mit Markus Söder

Zu einem Treffen der außergewöhnlichen Art ist es am gestrigen Dienstag gekommen. Virtuell haben Apple CEO Tim Cook und sein Nachfolger John Ternus mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder gesprochen. Dabei ging es um Arbeitsplätze in Bayern sowie Überregulierung durch die EU.

Das hat Markus Söder auf seinem X-Kanal mitgeteilt. In dem Meeting ging es wohl um künftige Investitionen Apples in der Bayerischen Landeshauptstadt. Aus Söders Post lässt sich herauslesen, dass der iPhone-Konzern mittlerweile 2.000 Arbeitsplätze in München zur Verfügung stellt.

Söder mahnt EU

Auch um die Rolle der EU ging es in dem Treffen. Wenn es um „Arbeitsplätze und Wertschöpfung im Inland“ gehe, müsse die EU „das im Blick halten: Überregulierung etwa bei KI und Datenschutz darf nicht dazu führen, dass wir vom technologischen Fortschritt abgeschnitten werden“, schreibt Söder.

Der Zeitpunkt für das Treffen ist bemerkenswert. Erst vor wenigen Tagen hat sich Tim Cook virtuell mit Henna Virkunnen, der Vizepräsidentin der Europäischen Kommission für technische Souveränität, Sicherheit und Demokratie zusammengeschaltet, um über die Einführung von Siri AI in der EU zu sprechen.

Den vollständigen Post von Markus Söder findet ihr hier:

„Silicon Valley meets Bavaria: Apple und Bayern sind zwei weltweit starke Marken. Hatte heute gute Gespräche mit Apple-CEO Tim Cook und seinem Nachfolger John Ternus. Bayern gilt als das Silicon Valley Europas. Wir sind stolz, dass Global Player wie #Apple ebenso wie junge Start-ups bei uns investieren und wachsen. In München hat Apple inzwischen über 2000 Arbeitsplätze. Unsere #HightechAgenda geht voll auf: Wir sind Heimat für Spitzentechnologie. „The Bavarian way of life“ verbindet Hightech und Heimat. Das kommt auch international gut an. Bayern sagt Ja zu Technologie und Zukunft – denn das sichert Arbeitsplätze und Wertschöpfung im Inland. Auch die EU muss das im Blick halten: Überregulierung etwa bei KI und Datenschutz darf nicht dazu führen, dass wir vom technologischen Fortschritt abgeschnitten werden. Wir wollen Zukunft mitgestalten und nicht bloß zuschauen.“