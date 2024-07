Home Sonstiges Lionel Messi wird Beats-Werbegesicht

Seit Lionel Messi vor einem Jahr in die Major League Soccer (MLS) gewechselt ist, befinden sich die USA im Fußball-Fieber. Der Hype ist in den vergangenen Wochen zwar etwas abgeklungen, aber der mehrfache Weltfußballer gehört weiterhin zu den größten seines Fachs. Nicht nur sportlich, sondern auch im Marketing spielen derartige Stars ein große Rolle – vor allem in den USA.

Das macht sich nun Beats zu Nutzen. Apples Kopfhörer- und Lautsprecher-Tochter heißt Lionel Messi in einem Video auf YouTube willkommen in der Beats-Familie. Neben LeBron James ist das der zweite große Star mit Legenden-Status, der für Beats wirbt. Wir haben euch den Clip hier eingebettet.

Überraschen kommt die Verkündung nicht wirklich. Apple hat sich mit seiner Streaming-Plattform Apple TV+ die Übertragungsrechte der MLS auf mehrere Jahre gesichert. Beats ist zudem Sponsor der amerikanischen Fußball-Liga.

„Es ist eine Ehre, Teil der Beats-Familie zu werden“, verkündet Lionel Messi. „Musik ist ein großer Teil meiner Routine vor dem Spiel und Beats war schon immer ganz vorne dabei, Musik und Sport zusammenzubringen.“

Wer die MLS auf Apple TV+ sehen will, zahlt dafür 14,99€ pro Monat. Wer Apple TV+ bereits abonniert hat, bekommt den Season Pass um 2€ günstiger. Im Jahresabo zahlt ihr 99€ bzw. 79€. Weil die Saison bereits fortgeschritten sind, gibt Apple aktuell einen seltenen Preisnachlass. Die aktuelle Spielzeit lässt sich für 49€ bzw. 39€ zu Ende verfolgen.

