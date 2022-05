Home Mac Lieferung erst im August: MacBook, Mac Studio und Studio Display fast nicht zu kriegen

Apples MacBooks sind nach wie vor unglaublich schlecht lieferbar. Auch bei anderen Apple-Produkten sind die Lieferzeiten teils extrem. Es ist nicht klar, wann die jüngsten Maßnahmen der Zulieferer zur Sicherung der Produktion erste Wirkung zeigen.

Um die Verfügbarkeit diverser Apple-Produkte steht es so schlecht wie lange nicht: Das MacBook Pro 2021 ist bereits seit Monaten nur mit recht langen Lieferzeiten zu bekommen. Auch Ende Mai hat sich die Situation nicht verbessert, eher im Gegenteil.

In den USA ist ein MacBook Pro 14 oder 16 Zoll in der Startkonfiguration oft nur ab Ende Juli erhältlich, werden Upgrades an der Ausstattung vorgenommen, rutscht der Liefertermin sofort in den August. Bei einem stichprobenartigen Test zeigte sich auch in Deutschland das selbe Bild.

Auch hier ist etwa das MacBook Pro 16 Zoll mit ein wenig größerem SSD und RAM erst Anfang August erhältlich.

Auch andere Produkte nur schwer zu kriegen

Ähnlich düster sieht es bei anderen Produkten aus, auch Mac Studio und Studio Display sind oft erst im August lieferbar. Den iMac gibt es in der Standardkonfiguration zwar zügig, doch bei ersten Upgrades ist auch hier die Lieferzeit sofort monatelang.

Grund für die extrem schlechte Verfügbarkeit ist aktuell vor allem die Corona-Politik in China, die die Werke von Quanta Computer lahm legt. Das Unternehmen versucht dieses Problem durch Verlagerung der Produktionskapazitäten zu entschärfen, Apfelpage.de berichtete. Doch es kann Wochen bis Monate dauern, bis die Wirkung dieser Maßnahmen in den westlichen Märkten ankommen.

Den Umweg nehmen

Allerdings gibt es eine Möglichkeit, die langen Lieferzeiten zu umgehen, zumindest manchmal. Über andere Versender wie Amazon sind viele Konfigurationen diverser Apple-Produkte derzeit deutlich schneller lieferbar, allerdings gibt es für einige Kunden gute Gründe, direkt bei Apple zu kaufen.

Habt ihr aktuell auch mit langen Lieferzeiten bei Apple zu kämpfen? Teilt eure Erfahrungen!

