Verfasst von Valentin Heisler // 10. Januar 2025 um 17:03 Uhr // Apple // // Kommentare deaktiviert für Lesen einfach gemacht: Mit dem Neujahrsangebot 2 Monate Readly für 1 Euro nutzen

ANZEIGE

Der beste Weg, um all eure Lieblingsmagazine und Zeitschriften zu lesen, ist zweifelsfrei die Plattform Readly. Mit der digitalen Leseflatrate habt ihr Zugriff auf 8.000 nationale sowie internationale Titel – egal ob über das Tablet, das Smartphone oder den Computer.

Das Beste: Passend zum neuen Jahr bezahlt ihr für die ersten 2 Monate nur 1 Euro – statt 14,99 Euro. Doch schnell zu sein, lohnt sich. Das Angebot gilt nur im Januar!

=> Direkt zu Readly und Neujahrs-Angebot sichern!

Flexibel und umweltschonend – Lesen mit Readly

Bei einem herkömmlichen Zeitschriften-Abonnement sind die Möglichkeiten, schnell auf andere Titel umzusteigen, stark begrenzt. Oft muss man sich für ein Magazin entscheiden und sich dann an lange Laufzeiten binden. Gerade dann, wenn ihr euch nicht sicher seid, was euch interessiert oder wenn ihr ein breites Interessenfeld verfolgt, wird das schnell zur Herausforderung. Nicht zuletzt belasten reguläre Abos auch den Geldbeutel: Ein Magazin kann je nach Erscheinungsweise zwischen 10 und 15 Euro im Monat kosten. Die Gebühren summieren sich schnell, wenn ihr mehrere Zeitschriften lesen möchtet.

Readly verfolgt hier ein grundlegend anderes Konzept: Im Preis der monatlichen Flatrate sind 8.000 unterschiedliche Zeitschriften und Magazine enthalten, zwischen denen ihr jederzeit hin- und herwechseln könnt. So ist es problemlos möglich, jeden Tag auch nur das zu lesen, was euch wirklich interessiert. Eine Beschränkung gibt es nicht – ihr könnt also so viel lesen, wie ihr wollt.

Über 30 verschiedene Kategorien bei Readly zur Auswahl

Readly lässt sich nicht nur jederzeit monatlich kündigen, sondern bietet euch auch über 30 verschiedene Kategorien. Dazu zählen beispielsweise:

Lifestyle

Kochen

Technik

Fitness

Reisen

Mode

Wirtschaft

Wissenschaft

Nischenbereiche wie Gartenarbeit, Fotografie oder Gaming

Lesen mit Readly ist familien- und umweltfreundlich!

Analoge Magazine können leider nicht durch eine gute Umweltbilanz überzeugen. Eine Analyse von Greenpeace Schweiz hebt hervor, dass allein für Bücher, Zeitschriften und Zeitungen des US-Markts jährlich etwa 125 Millionen Bäume gefällt werden müssen. Hinzu kommen enorme Umweltbelastungen durch Transport, Lagerung und Entsorgung.

Digitale Anbieter wie Readly sind hier die bessere und nachhaltigere Option – gerade wenn ihr viele Magazine zu unterschiedlichen Themen lest. Noch dazu spart man sich einiges an Gewicht, wenn es in den Urlaub geht – und zusätzlichen Platz auf dem Nachtkästchen verbraucht Readly auch nicht.

Weiterer Vorteil: Eure Familie kann Readly ebenfalls nutzen, da bis zu fünf Profile pro Konto angelegt werden können. In jedem Profil ist es dann möglich, eigene Zeitschriften zu speichern, Lesezeichen zu setzen und den eigenen Lesefortschritt nachzuvollziehen.

Überdurchschnittlich gutes Kundenfeedback und ständige Optimierung der Software

Readly überzeugt seine Nutzer – das zeigt sich auch an einer dauerhaften App-Store-Bewertung von mindestens 4,7 Sternen und sehr positivem Feedback der User. Readly selbst arbeitet ebenfalls daran, die User-Experience zu optimieren und auszubauen. Beispielsweise kann man sich die beliebtesten Magazine per Text-to-Speech-Funktion vorlesen lassen und sich Vorschläge von einer KI basierend auf den bisherigen Interessen vorschlagen lassen.

Readly im Januar für nur 1 Euro testen

Als Neujahrs-Deal könnt ihr Readly zwei Monate lang für 1 Euro ausprobieren. Ihr erhaltet Zugriff auf das gesamte Portfolio aus 8.000 Zeitungen sowie Magazinen und könnt alles uneingeschränkt testen.

=> Zum Angebot: Readly 2 Monate für 1 Euro

Nach den zwei Monaten ist Readly aber nicht absurd teuer. Lediglich 14,99 Euro kostet euch das digitale Leseabo. Wenn ihr nur zwei Titel regelmäßig lest, haben sich die Kosten also schon mehr als gelohnt. Und wenn ihr doch nicht zufrieden sein solltet, kein Problem: Readly ist monatlich kündbar. Wir wünschen viel Spaß beim Entdecken und Schmökern!

