Leihfilmaktion bei Prime Video: 35 Filme zu je 0,99 Euro ausleihen

Verfasst von Patrick Bergmann // 10. März 2023 um 19:34 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

Das Wetter in Deutschland ist allenthalben zurzeit hier und da noch etwas frostig, wenngleich sich der Frühling nicht mehr aufhalten lässt. Wer sich das Wochenende auf dem heimischen Sofa vertreiben will, der kann sich über die neue Leihfilmaktion von Prime Video freuen.

35 Filme zu je 0,99 Euro ausleihen

Mit rund 35 Filmemn hat sich Prime Video bei der Auswahl doch deutlich zurückgehalten, dennoch gibt es ein absolutes Highlight. Die Rede ist von „Black Adam“ mit Dwayne „The Rock“ Johnson in der Hauptrolle. Bei den Fans und Kritikern kam dieser nicht ganz so gut an, doch bildgewaltig ist der Streifen allemal. Und für 0,99 Euro kann man nichts falsch machen. Anbei unsere Favoriten:

Black Adam

Ticket ins Paradis

Chase

The Father

Anmerkung

Wie üblich, richtet sich diese Aktion an Kunden von Amazon Prime. Nur diese haben die Möglichkeit, die Filme zu einer reduzierten Leihgebühr von lediglich 0,99 Euro auszuleihen. Amazon Prime kostet in der Jahresgebühr 89,90 Euro, alternativ könnt Ihr das auch monatlich für 8,99 Euro beziehen. Natürlich wollen wir nicht vergessen, dass es dann auch kostenfreien Versand bei allen Prime-Artikeln gibt. Wer noch kein Kunde ist und den nachfolgenden Link nutzt, kann den Dienst 30 Tage lang unkompliziert kostenfrei ausprobieren.

