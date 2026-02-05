Leaker: iPhone 18-Lineup mit bekanntem Design

Seit fast einem halben Jahr ist das iPhone 17 (Pro) auf dem Markt, die Verkaufszahlen sprechen für sich. Die Modelle kommen anscheinend so gut an, dass Apple wohl keine großartigen Änderungen am Design vornehmen wird. Dessen ist sich zumindest ein Leaker recht sicher.

Der unter dem Namen „Fixed Focus Digital“ auf der chinesischen Social Media Plattform agierende Leaker teilte gestern entsprechende Informationen, die MacRumors zitiert. Die größte Neuerung soll sich demnach im Inneren abspielen, der A20-Prozessor wird erstmals auf 2nm-Basis gefertigt.

Hässlichstes iPhone: Keine angepasste Rückseite?

Das iPhone 17 Pro (Max) gilt für viele als das hässlichste iPhone seit Langem, was unter anderem an der zweifarbigen Rückseite liegt. Eigentlich sollte Apple das iPhone 18 Pro früheren Berichten nach homogener gestalten, den neuen Bericht könnte man dem jedoch entgegengesetzt auslegen.

Auf der anderen Seite wäre es möglich, dass sich die Aussage auf das generelle Layout beziehen. Die Kamera-Anordnung etwa von iPhone 11 Pro bis iPhone 16 Pro hatte einen hohen Wiedererkennungswert. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Apple das neue Plateau der Pro-Modelle in den kommenden Generationen nicht verändern wird. Auch für das Basis-iPhone scheint Apple nach wechselndem Kamera-Layout nun seine ideale Lösung gefunden zu haben.