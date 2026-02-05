Kurz notiert: Apple Sport in Version 3.7 unterstützt weitere Sportarten und Wettbewerbe

Wer seine Lieblingsmannschaft auf dem iPhone verfolgen möchte, kann dies mithilfe von Cupertinos App „Apple Sports“ erledigen. Die App hat nun ein Update bekommen, mit dessen Hilfe mehr Sportarten und mehr Wettbewerbe integriert wurden. Wir geben einen kurzen Überblick.

Apple Sports 3.7 ist erschienen

Mithilfe dieses Updates können Golffans laufende Turniere in der App fortlaufend verfolgen und bekommen aktuelle Spielstände zu allen Veranstaltungen der PGA Tour und der LPGA Tour angezeigt. Den Auftakt bilden an diesem Wochenende die WM Phoenix Open der PGA. Zudem gibt es laut Release-Note eine wichtige Erweiterung für Fußballfans mit Blick auf die europäischen Poaklwettbewerbe:

Du kannst jetzt Golf bei Männern und Frauen auf Apple Sports verfolgen. Bleibe bei jedem PGA- und LPGA-Turnier auf dem Laufenden mit Live-Bestenlisten, Scorekarten für alle Runden und jeden Golfer sowie Echtzeit-Updates in der App, in Widgets und Live-Aktivitäten.

Die Fußball-Aufstellung wird durch Copa del Rey, Coppa Italia, Coupe de France und DFB-Pokal erweitert.

Jetzt ist es noch einfacher, während Tennismatches mit den Echtzeitstatistiken auf dem Laufenden zu bleiben.

Update steht ab sofort zur Verfügung

Das Update der App steht ab sofort im iOS App Store bereit und kann kostenfrei geladen werden. Als Anforderungen nennt Apple iOS 17.2 oder höher. Der Konzern lässt auch dieses Update ungenutzt verstreichen, um eine Version für das iPad anzubieten.

