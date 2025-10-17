Vier iPhone-Modelle bringt Apple Jahr für Jahr im Herbst neu in den Handel, doch auf einer davon scheint seit Jahren ein Fluch zu lasten: Erst lagen die iPhone Plus-Modelle wie Blei in den Regalen, jetzt ereilt das iPhone Air offenbar das gleiche Schicksal und seine Produktion wird angeblich bereits gedrosselt, dabei hätte Apple es besser wissen können.

Apples iPhone Air kommt beim Käufer offenbar gar nicht gut an. Der iPhone-Konzern wird das superdünne Smartphone offenbar so schlecht los, dass bereits die Produktion gekappt wird, das berichten südkoreanische Medien unter Berufung auf Einschätzungen des Investment-Analyseunternehmens Mizuho Securities. Demnach sei das iPhone Air das Modell mit der mit Abstand schwächsten Verkaufsperformance im iPhone 17-Lineup.

iPhone 17 Pro-Modelle laufen wie erwartet gut

Seit Jahren schon steigt der Anteil der teureren Pro-Modelle am iPhone-Verkaufsmix, dieser Trend setzt sich auch dieses Jahr fort: Das iPhone 17 Pro und 17 Pro Max laufen im selben Zeitraum in den Läden besser als ihre Vorgängermodelle, so Mizuho Securities. Auch das Standard-iPhone 17 ist äußerst gefragt – was kaum überrascht, hat Apple sich hier doch wirklich einmal einen Ruck gegeben und Selbstverständlichkeiten dieser Preisklasse wie ProMotion und Always-On-Display springen lassen.

Und das iPhone Air?

Das ist teuer und zugleich kompromissbehaftet, der Akku ist klein, der eine Lautsprecher hat es schwer, die hohen Ansprüche der klangverwöhnten iPhone-Nutzer zu erfüllen.

Um eine Million Einheiten will Apple die Produktion des iPhone Air zusammenstreichen, während zugleich die Fertigung der übrigen Modelle um zwei Millionen Einheiten aufgestockt wird. Ganz grundsätzlich kann Apple zufrieden sein mit der Nachfrage der Kunden: Schätzungen nach wächst die Menge aller bis Jahresende verkauften iPhone 17-Modelle von 88 auf 94 Millionen.

Apple ist übrigens nicht der erste Smartphonehersteller, der die Nachfrage der Kunden nach superflachen Geräten völlig falsch eingeschätzt hat: Samsung ist mit seinem Galaxy S25 Edge verkaufstechnisch bereits baden gegangen und hat nun offenbar alle Pläne für weitere Edge-Modelle beerdigt – zu gunsten eines weiteren Plus-Modells.