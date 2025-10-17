Home » iPhone » Zu unbeliebt: iPhone Air-Produktion wird wohl gekappt
iPhone Air

17. Oktober 2025

Roman van Genabith

Zu unbeliebt: iPhone Air-Produktion wird wohl gekappt

Vier iPhone-Modelle bringt Apple Jahr für Jahr im Herbst neu in den Handel, doch auf einer davon scheint seit Jahren ein Fluch zu lasten: Erst lagen die iPhone Plus-Modelle wie Blei in den Regalen, jetzt ereilt das iPhone Air offenbar das gleiche Schicksal und seine Produktion wird angeblich bereits gedrosselt, dabei hätte Apple es besser wissen können.

Apples iPhone Air kommt beim Käufer offenbar gar nicht gut an. Der iPhone-Konzern wird das superdünne Smartphone offenbar so schlecht los, dass bereits die Produktion gekappt wird, das berichten südkoreanische Medien unter Berufung auf Einschätzungen des Investment-Analyseunternehmens Mizuho Securities. Demnach sei das iPhone Air das Modell mit der mit Abstand schwächsten Verkaufsperformance im iPhone 17-Lineup.

iPhone 17 Pro-Modelle laufen wie erwartet gut

Seit Jahren schon steigt der Anteil der teureren Pro-Modelle am iPhone-Verkaufsmix, dieser Trend setzt sich auch dieses Jahr fort: Das iPhone 17 Pro und 17 Pro Max laufen im selben Zeitraum in den Läden besser als ihre Vorgängermodelle, so Mizuho Securities. Auch das Standard-iPhone 17 ist äußerst gefragt – was kaum überrascht, hat Apple sich hier doch wirklich einmal einen Ruck gegeben und Selbstverständlichkeiten dieser Preisklasse wie ProMotion und Always-On-Display springen lassen.

Und das iPhone Air?

Das ist teuer und zugleich kompromissbehaftet, der Akku ist klein, der eine Lautsprecher hat es schwer, die hohen Ansprüche der klangverwöhnten iPhone-Nutzer zu erfüllen.

Um eine Million Einheiten will Apple die Produktion des iPhone Air zusammenstreichen, während zugleich die Fertigung der übrigen Modelle um zwei Millionen Einheiten aufgestockt wird. Ganz grundsätzlich kann Apple zufrieden sein mit der Nachfrage der Kunden: Schätzungen nach wächst die Menge aller bis Jahresende verkauften iPhone 17-Modelle von 88 auf 94 Millionen.

Apple ist übrigens nicht der erste Smartphonehersteller, der die Nachfrage der Kunden nach superflachen Geräten völlig falsch eingeschätzt hat: Samsung ist mit seinem Galaxy S25 Edge verkaufstechnisch bereits baden gegangen und hat nun offenbar alle Pläne für weitere Edge-Modelle beerdigt – zu gunsten eines weiteren Plus-Modells.

10 Gedanken zu „Zu unbeliebt: iPhone Air-Produktion wird wohl gekappt“

  1. Von mir aus dürfen die iPhones gerne zu Gunsten der Akkulaufzeit etwas dicker ausfallen. Mit der für mich üblichen Hülle ist mein iPhone sowieso kein dünnes GerätAntworten
  2. Für meine Frau ist das Air uninteressant weil in der Fläche zu groß. In ca. 2 Jahren suche eine Alternative zum 12 Mini, falls es keine Updates mehr bekommt. Davon kann ich wohl lange träumen, wo doch scheinbar so viele lieber mit einem Koffer telefonieren. Warum dazu dünn?Antworten
  4. Ich liebe diesen minimalistischen Ansatz und bin nach wie vor hellauf begeistert vom Air. Ich hoffe, es erfährt milde Modellpflege und bleibt dauerhaft im LineUp.Antworten
  6. Ich besitze ein Air und es fühlt sich nach langem endlich mal wieder wie ein neues iPhone an. Jedes mal wenn man es in die Hand nimmt denkt man WOW.. hatte ich schon lange nicht mehr beim iPhone!Antworten
  8. Das iPhone Air ist vom Design her unschlagbar und genau deswegen habe ich es gekauft und genau deswegen bin auch nach Wochen weiterhin sehr glücklich. Für die die es nicht mögen, einfach ein anderes 17er kaufen 😉Antworten

