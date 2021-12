Home Daybreak Apple Lädt das MacBook Pro nicht richtig? | neuer Apple Store in Berlin | die beliebtesten Apple Music-Songs – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Das MacBook Pro 2021 at offenbar ein Problem mit dem Aufladen: Der Akku wird hier scheinbar nicht immer geladen, wenn das MagSafe-Ladegerät genutzt wird. Dieser Bug betrifft allerdings wohl nicht alle Nutzer. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Das MacBook Pro 2021 – ihr wisst schon – das mit M1 Pro und M1 Max – das also hat offenbar nun ein Problem mit dem Aufladen. Konkret lädt das MacBook Pro eben nicht auf, wenn das MagSafe-Netzteil genutzt und der Mac zuvor heruntergefahren wird. Allerdings ist wohl nur die große Version des MacBook Pro davon betroffen, hier dazu mehr.

Welche Songs waren 2021 am beliebtesten?

Das beantwortet zumindest aktuell Apple Music und hat eine Aufstellung der populärsten Streaming-Hits des Dienstes von Apple zusammengestellt. Ob das nun wirklich repräsentativ ist… ich muss zugeben, mich packt das kalte Grauen beim Blick auf diese Übersicht, aber nun.

Der neue Apple Store in Berlin öffnet morgen

Das wurde auch wirklich Zeit: Apples zweiter Apple Retail Store in Berlin wird nun bald eröffnet – genauer gesagt morgen. Am 02. Dezember ist es so weit und der Store in der Rosenthaler Straße öffnet seine Pforten, allerdings erhalten am ersten Tag nur Personen mit einer Reservierung Einlass, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple hat nicht nur die beliebtesten Songs aus 2021 präsentiert, auch die populärsten Podcasts wurden vorgestellt. Wir wollen euch zumindest die meist gehörten deutschsprachigen Podcasts, die Apple ausgezeichnet hat, nicht vorenthalten.

Das iPhone SE 3 könnte im März kommen.

Tatsächlich, ein asiatischer Marktforscher geht davon aus, dass Apple das iPhone SE 3 im März präsentieren wird, hier dazu mehr.

Sonos könnte einen kleineren Lautsprecher bringen.

Offen gesagt, ich verstehe nicht viel von Smart Speakern abseits von Echo und HomePod, aber Sonos steht offenbar recht kurz davor, einen neuen und attraktiven Lautsprecher auf den Markt zu bringen, hier dazu mehr.

Das iPhone 12 und 13 haben womöglich Probleme mit Autos.

Nein, nicht CarPlay ist das Problem, zumindest vermutet man das. Tatsächlich kommt es aber momentan wohl zu Bugs mit dem iPhone 12 und 13 und bestimmten Automodellen, hier dazu mehr.

Damit darf ich mich für den Moment verabschieden, ich wünsche euch noch einen entspannten – diesmal auch wirklich Mittwoch.

