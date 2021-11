Home Apple Apple Rosenthaler Straße in Berlin öffnet am Donnerstag

Apple Rosenthaler Straße in Berlin öffnet am Donnerstag

Apple hat die Eröffnung von Apple Rosenthaler Straße in Berlin offiziell angekündigt. Übermorgen ist es so weit. Der zweite Apple Store in der Hauptstadt war vor einigen Wochen enthüllt worden.

Apple hat nun auch offiziell die Eröffnung von Apple Rosenthaler Straße angekündigt: Der zweite Apple Store in Berlin war bereits vor einiger Zeit enthüllt worden, die Baustelle haben die Berliner schon eine ganze Weile beobachtet. Viele Metropolen können inzwischen auf mehrere Apple Stores verweisen, für Deutschland ist das allerdings eher ungewöhnlich.

Apple schreibt zur Eröffnung des neuen Stores:

„Wir freuen uns sehr, unseren zweiten Store in Berlin zu eröffnen – direkt im Herzen von Mitte“, sagt Deirdre O’Brien, Senior Vice President Retail + People bei Apple. „Indem wir die herausragende Technologie von Apple mit der kreativen Leidenschaft dieser Community verbinden, haben wir die Möglichkeit, etwas wirklich Besonderes für unsere Kund:innen in Deutschland zu schaffen.“

Eröffnung mit eingeschränkter Kapazität

Natürlich liegt wie auch in anderen Apple-Standorten ein Fokus auf den Sessions von „Today at Apple“, hierbei soll ein besonderer Schwerpunkt auf lokale Bekanntheit gelegt werden. Apple schreibt:

Als Teil der Eröffnung präsentiert Today at Apple Berliner Künstler:innen des Kollektivs Parallel Universe. Jede:r der Künstler:innen wird live einzigartige Skizzen über den kreativen Geist in Mitte auf dem iPad Pro zeichnen. Apple wird eine Reihe von Künstler:innen und Kreative begrüßen, die ihre ganz eigenen Sichtweisen auf die lokale Community zeigen.

Gewiss, die aktuelle Entwicklung der Pandemielage überschattet ein wenig die Eröffnung eines neuen Apple Stores. Apple schreibt hierzu:

Der Store öffnet mit reduzierter Kapazität unter strenger Einhaltung des Mindestabstands. Ab 3. Dezember wird der Store zusätzlich Walk-Ins, Apple Pickup, Service durch Genius Support und Einkauf mit einem Apple Specialist anbieten. Der Store wird mit umfassenden Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen für Besucher:innen eröffnet, so wie sie aktuell in allen Berliner Einzelhandelsstandorten gelten. Diese umfassen ein Nachweis des 2G-Status, die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung und die Einhaltung des Mindestabstands.

