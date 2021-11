Home Mac MacBook Pro 16 Zoll lädt per MagSafe nicht richtig, bei euch auch?

Das MacBook Pro 2021 hat offenbar ein Problem mit dem Aufladen per MagSafe: Nur die große Version mit 16 Zoll ist von dem Bug betroffen, tritt dieser auf, steht der Nutzer aber womöglich mit leerem Akku da.

Apples neues MacBook Pro hat offenbar ein kleines, aber nerviges Problem mit MagSafe. Das neue große MacBook Pro lädt prinzipiell extrem schnell, dafür sorgt ein neues 140 Watt-Netzteil und MagSafe 3, die wiederbelebte ikonische Ladetechnik des MacBook. Doch wenn der große Mac per MagSafe aufgeladen werden soll, kann es passieren, dass er nicht geladen wird.

Das Problem tritt Berichten von Betroffenen auf, wenn das MacBook Pro 16 Zoll (Affiliate-Link) vollständig heruntergefahren werden wird und anschließend geladen werden soll. Wird dann das MagSafe-Ladegerät angeschlossen, fließt bei einigen Nutzern kein Strom.

Apple untersucht das Problem

Der Nutzer kann dem Bug offenbar entgehen, wenn er per USB-C auflädt, wie bei früheren Modellen auch. Auch sollte der Fehler nicht auftreten, wenn der Mac nur in den Ruhezustand versetzt wird. Betroffene berichten auch, dass die Rechner normal laden, wenn das MagSafe-Kabel vor dem Herunterfahren bereits eingesteckt wird.

Wie Nutzer auf Reddit berichten, wurde Apple offenbar auf den Bug aufmerksam. Einigen Kunden wurde mitgeteilt, man arbeite bereits an einer Problembehebung. Wie diese Reparatur aussehen könnte, ist nicht klar, möglicherweise reicht ein Softwareupdate. Der Bug tritt zudem auch nicht auf allen MacBook Pro 16 Zoll-Modellen auf.

Habt ihr auch diesen Bug mit dem Laden per MagSafe am großen MacBook Pro? Lasst uns in den Kommentaren gern davon wissen.

