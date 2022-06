Home Apple Watch Kurz vor WWDC: Apple erhält FDA-Zulassung für Vorhofflimmern-Erkennungsverlauf

Kurz vor WWDC: Apple erhält FDA-Zulassung für Vorhofflimmern-Erkennungsverlauf

Die Apple Watch könnte in Zukunft das gefährliche Vorhofflimmern in einen längeren zeitlichen Kontext setzen, eine entsprechende Zulassung hat die amerikanische Aufsichtsbehörde FDA dem Hersteller kurz vor der WWDC erteilt. Damit würden die Aussagen der EKG-App aufschlussreicher für Betroffene und die behandelnden Ärzte. Ob das Feature bereits an der Apple Watch S9 zur Verfügung stehen wird, ist noch nicht klar.

Apple könnte der Apple Watch in Zukunft eine erweiterte Version der EKG-App spendieren. Die Apple Watch kann aktuell ein EKG schreiben und hierüber Anzeichen für Vorhofflimmern des Trägers erkennen. Diese potenziell gefährliche Herzrhythmusstörung ist häufig Vorbote eines Herzinfarkts.

Die amerikanische Aufsichtsbehörde für Gesundheits- und Medizinprodukte FDA hat nun eine erweiterte Funktionalität zertifiziert, wie aus Fachberichten hervorgeht. Sie umfasst einen zeitlichen Verlauf von Vorhofflimmern.

Bessere diagnostische Tiefe der EKG-Aussagen

Diese Spezifikation beschreibt, dass Anzeichen von Vorhofflimmern über einen Zeitraum von bis zu zwei Wochen erkannt und dargestellt werden können. Die analytische Tiefe einer solchen Darstellung wäre hilfreicher sowohl für Betroffene, als auch für ihre Ärzte.

Es ist unklar, ob diese Funktionalität bereits in der 2022 erwarteten Apple Watch Series 8 zur Verfügung stehen wird. Allerdings hatte unter anderem Mark Gurman bereits weitere Health-Funktionen für watchOS 9 und iOS 16 in Aussicht gestellt. Dieses Feature wäre ein plausibler Kandidat auch, weil für seine Umsetzung wohl kein neuer Sensor benötigt würde, den es in der kommenden Apple Watch vielleicht gar nicht geben wird.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!