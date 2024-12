Home Mac Kurz notiert: „Resident Evil 2“ lässt sich jetzt auf dem Mac zocken

Verfasst von Patrick Bergmann // 17. Dezember 2024 um 13:13 Uhr // Mac // // Keine Kommentare

Wer auf dem Computer Spiele zocken wollte, muss sich eigentlich immer einen Windows-PC kaufen. Mit Apple Silicon wird dieses Mantra zunehmend aufgeweicht, zumal Apple ein recht einfaches Werkzeug zum Portieren anbietet. Seit einer Woche ist ein weiterer Klassiker nun auf dem Mac verfügbar

„Resident Evil 2“ ist nun verfügbar

Es sind bereits nige Titel aus dem „Resident Evil“-Franchise verfügbar, seit letztem Dienstag gehört auch „Resident Evil 2“ dazu. Der zweite Teil ist in seiner ursprünglichen Fassung bereits 1998 erschienen. Angesichts der großen Popularität des Titels haben sich die Entwickler vor fünf Jahren dazu entschlossen, eine komplett überarbeitete Neuauflage des Titels zu veröffentlichen. Bislang konnte man den Titel allerdings nur auf Konsolen und Windows-Computern spielen.

Der Spielbeschreibung zufolge kehrt in Resident Evil 2 die charakteristische Mischung aus Action, nervenaufreibender Erkundung und kniffligen Rätseln zurück, die die Serie berühmt gemacht hat. Die Spieler übernehmen die Rollen von Leon S. Kennedy, einem jungen Polizisten, und Claire Redfield, einer Studentin.

Apple Silicon und A17 Pro

Wer das Spiel spielen will, muss als Mac ein Gerät mit einem Apple Silicon haben. Für das iPhone steht das Game ebenfalls zur Verfügung, hier geht es ab dem A17 Pro los. Also braucht es ein iPhone 15 Pro oder höher. Neben der Prozessorleistung ist auch die Größe des Spiels ein wichtiger Faktor. Die iPhone-Version benötigt Capcom zufolge 25 GB Speicherplatz, und auf dem Mac ist die Anwendung 31 GB groß. Für die Installation wird jeweils doppelt so viel Speicherplatz benötigt.

Preise und Verfügbarkeit

Das Spiel steht ab sofort im Mac App Store zur Verfügung und ist ein sogenannter Freemium-Titel. Wer das komplette Spiel spielen will, muss 39,99 Euro zahlen. In-Game-Käufe liegen bei regulären 4,99 Euro.

