Kurz notiert: one sec 3 ist da – die bessere Bildschirmzeitkontrolle

27. Juni 2022

Viele von uns verbringen zu viel Zeit am Bildschirm von iPhone, iPad und Co. Das liegt natürlich auch an den sozialen Netzwerken wie Instagram und Facebook. Die rollen mehr Videofunktionen aus, damit ihr diese anschaut. Und Wiedergabe von Videos bedeutet neben mehr Zeit auf der Plattform auch mehr Zeit vor dem Bildschirm. Die App von one sec nimmt sich dem Problem an.

Warum one sec installieren?

Apple brachte mit iOS 12 die Bildschirmzeit, mit dessen Hilfe sich die Nutzung protokollieren und kontrollieren lässt. Doch ähnlich wie die Home-App beschränkte sich auch diese Funktion eher auf rudimentäre Aspekte des Zeitmanagements. Genau hier kommt nun one sec ins Spiel. Die baut darauf auf, lässt sich jedoch wesentlich granularer einstellen:

Verbesserte Statistiken und Auswertungen: Wie hat sich das eigene Nutzungsverhalten seit der Installation von one sec verändert?

Guten-Morgen-Countdown: one sec verbindet sich mit HealthKit und blockiert konfigurierte Apps nach dem Aufwachen komplett.

Gesunde Alternativen: Nutzer können konkrete, gesunde Alternativen einrichten, die beim Öffnen von Social-Media-Apps angezeigt werden. Beispielsweise Artikel aus der Leseliste, Hobbies, Sportarten, Kontakte, Fotoalben und vieles mehr

Neue Stundenplan-Optionen: Nun kann one sec auch für jeden Wochentag einzeln geplant werden

Besonders gut gefällt uns die letzte Option, da man hier wesentlich individueller agieren kann. Werden ausgewählte Anwendungen gestartet, schließen sich diese automatisch wieder, leiten an die „one sec“-Applikation weiter und halten euch zu einer kurzen Atemübung an. Anschließend wird eingeblendet, wie oft ihr die gewählte Applikation in den letzten 24 Stunden bereits gestartet habt und die einfache Frage gestellt: Soll die App wirklich ein weiteres Mal gestartet werden? Oder ist nicht vielleicht eine kleine Pause ganz nett.

Update ab sofort im App Store verfügbar

Die App selbst sowie das Update sind im iOS App Store und im Google Play Store kostenfrei verfügbar. Um den kompletten Funktionsumfang, von Haus aus ist nur die Atemübung vor dem Öffnen der App kostenfrei verfügbar, freizuschalten, benötigt ihr die Pro-Version. Die kostet pro Jahr 9,99€. Das wäre fast etwas zu viel, doch das Abo lässt sich innerhalb der Familienfreigabe teilen und so rechnet sich die App auf jeden Fall.

Was noch erwähnenswert ist? Der Entwickler arbeite auch gerade noch an einer Version für macOS, Interessierte können über seineSeite via Testflight an der Beta teilnehmen.

