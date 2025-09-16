„KRANK Berlin“ wird um zweite Staffel verlängert und gewinnt beim Deutschen Fernsehpreis

Wisst ihr, welche Serie unserer Zeit am längsten läuft? Richtig, es ist „Grey´s Anatomy“. Mittlerweile gibt es über 20 Staffeln. Bis dahin muss sich die Krankenhausserie „KRANK Berlin“ noch etwas strecken. Doch mit der Ankündigung einer zweiten Staffel ist der Anfang gemacht.

Zwei Auszeichnungen beim Deutschen Fernsehpreis abgeräumt

Apple TV+ produziert die Serie zusammen mit dem ZDF, nachdem diese von Sky fallengelassen wurde, und durfte sich über sechs Nominierungen beim Deutschen Fernsehpreis freuen. Schlussendlich gewann man zwei Auszeichnungen und schraubte damit seine beeindruckende Trophäensammlung weiter nach oben. „KRANK Berlin“ wurde mit folgenden Preisen geehrt:

Beste Dramaserie

Beste Kameraführung

Zweite Staffel in Auftrag gegeben

Im Rahmen dieser Auszeichnung kündigte Apple TV+ via Pressemitteilung an, dass man eine zweite Staffel der Serie in Auftrag gegeben hat. Das ist wenig überraschend, zeigten sich Fans und Kritiker begeistert von der Serie. Die Bewertungen auf Rotten Tomatoes erreichten zwischenzeitlich volle 100%. Genaue Informationen zur Handlung der zweiten Staffel sind ebenso unbekannt wie ein möglicher Starttermin. Klar scheint nur, dass Haley Louise Jones) und Slavko Popadić erneut die Hauptrollen übernehmen sollen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.