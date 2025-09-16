Controller for HomeKit ist in Version 7.70 erschienen: das ist neu

Apple hat mit den neuen Betriebssystemen an der Optik geschraubt, wobei das neue Design „Liquid Glass“ für Kontroversen sorgt. Nahezu unverändert hingegen ist die Home-App, so fehlt beispielsweise noch immer eine Backup-Funktion. Diese bietet „Controller for HomeKit“ an, welche sich nun in Version 7.70 herunterladen lässt.

Version 7.70 lässt sich laden

Die Macher haben sich mit dem Update natürlich der Designsprache angenommen und den Look an „Liquid Glass“ angepasst. Darüber hinaus gibt es viel Feintuning, um bereits vorhandene Features weiter zu verbessern. Anbei einmal die Release-Notes:

Wir freuen uns, dir Version 7.7.0 zu präsentieren

mit praktischen Verbesserungen und wichtigen Fehlerbehebungen, die Controller noch flüssiger machen.

Verbesserungen:

Unterstützung für iOS 26: Controller ist nun mit iOS 26 kompatibel.

Metadaten: Unstimmigkeiten in Metadaten werden jetzt klarer dargestellt.

Floor Plan: Entfernst du dich zu weit von der Ansicht deines virtuellen Zuhauses, kannst du dich jetzt mit einem neuen Button schnell wieder zentrieren.

Schnellerer Start: Das Starten von Controller läuft jetzt flüssiger und reaktionsschneller.

Fehlerbehebungen:

Batterietypen: Bestimmte Batterietypen konnten teilweise nicht gespeichert werden, das funktioniert jetzt korrekt.

Intelligente Ordner: Ein Problem wurde behoben, bei dem intelligente Ordner teilweise auf ihren Standardnamen zurückgesetzt wurden.

Wie immer haben wir außerdem zahlreiche weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen in der App vorgenommen.

Preise und Verfügbarkeit

Das Update auf Version 7.5 ist für alle Bestandskunden kostenfrei. Mit dem Release von Version 6 wurde jedoch erheblich an der Preisschraube gedreht. Mit 99,99 Euro für die Lifetime-Pro-Lizenz gehört die App zu den teureren Optionen im App Store, alternativ kann man die App auch für 39,99 Euro pro Jahr abonnieren. Die einfache Jahreslizenz kostet nur 19,99 Euro

Offen gestanden tun wir uns da schwer, die App weiterhin uneingeschränkt zu empfehlen. Wer nur Interesse am FAQ hat, der sollte einen Blick auf HomeDevice werfen. Nach wie vor ist die App einen Blick wert und ein Groß der Funktionen lässt sich weiterhin kostenfrei nutzen.