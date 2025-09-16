AirPods Pro 2 und AirPods 4 bekommen für iOS 26 die passende Firmware

Apple stellte gestern Abend iOS 26 zum Download bereit und im Fokus steht natürlich das neue Design. Doch in Kombination mit den AirPods Pro 2 und AirPods 4 gibt es auch einen Schwung an neuen Funktionen. Dafür müssen jedoch auch die Kopfhörer aktualisiert werden und das dafür notwendige Update ist nun ebenfalls verfügbar.

Neue Firmware 8A356

Konkret handelt es sich um die Firmware mit der Build 8A356, welche den bisherigen Build 7E93 ersetzt. Damit werden die auf der WWDC25 angekündigten neuen Funktionen „Aufnahmen in Studioqualität“ und „Kamera Fernbedienung“ eingeführt. Ob sich gerade letztere Funktion wirklich durchsetzen kann, bleibt abzuwarten. Die Kamera auf dem iPhone lässt sich auch über die Apple Watch inklusive Sucherfeld starten und ist etwas praxisnaher.

Die AirPods aktualisieren ihre Software selbstständig

Apples AirPods aktualisieren ihre Software automatisch. Dafür müssen sie sich in der Nähe des gekoppelten iPhones befinden und im Case liegen. Es gibt keinen eingeführten Weg, ein Update der Software für die AirPods manuell auszulösen, allerdings lässt sich ein Update auch nicht verhindern. Es kann aber helfen, die AirPods am Kabel anzuschließen, anschließend zu koppeln, etwas Musik laufen zu lassen und diese dann wieder in das Ladecase zurückzustecken. Wünschenswert wäre an dieser Stelle, dass Apple die Option eines manuellen Updates zulassen würde. Wichtiger Hinweis: Auf den Endgeräten muss natürlich iOS 26, iPadOS 26 oder macOS 26 installiert sein.

