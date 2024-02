Home Apps Kontakt ohne Handynummer: Signal führt demnächst Benutzernamen ein

Kontakt ohne Handynummer: Signal führt demnächst Benutzernamen ein

Signal führt Benutzernamen ein, über die man Personen auch ohne die Rufnummer kontaktieren kann, sinnvoll in Situationen, in denen man seine Nummer nicht weitergeben möchte. Die Umsetzung ist etwas ungewöhnlich und noch in der Beta. Signal arbeitet schon seit einigen Monaten an dieser Neuerung, WhatsApp bereitet eine Option dieser Art auch vor.

Bald können Nutzer von Signal sich kontaktieren lassen, ohne die eigene Rufnummer weitergeben zu müssen. Hierzu arbeitet der Messenger an einem neuen Feature, Benutzernamen für jedes Profil. Diese sind nicht identisch mit den Anzeigenamen, die es jetzt schon in Signal gibt.

Wenn die Funktion ausgerollt wird, kann ein Nutzer in den Einstellungen einen beliebigen Nutzernamen wählen, der auf zwei Ziffern endet. Dieser kann dann an andere Nutzer gegeben werden, die über diesen Namen eine Kontaktanfrage senden können. Wir diese akzeptiert, sieht die andere Person die eigenen Infos, jedoch ohne die eigene Rufnummer.

Umsetzung der neuen Funktion steckt noch in der Beta

Dieser Nutzername lässt sich jederzeit ändern und auch löschen, er wird nicht in einer zentralen Datenbank gespeichert. Die eigene Nummer wird nur noch Personen angezeigt, die man bereits im Adressbuch hat.

Die Neuerung ist aktuell noch in der Beta. Signal wird sie in einigen Wochen für alle Nutzer verfügbar machen, schreiben die Macher. WhatsApp bereitet ebenfalls neue Benutzernamen vor, die die Kontaktaufnahme ohne Rufnummer ermöglichen. Auch diese Funktion befindet sich noch in der Entwicklung.

