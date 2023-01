Home Hardware Konfusion im Code: Arbeitet Apple an zwei Brillenbetriebssystemen?

Dieses Jahr dürfte Apples erste Mixed Reality-Brille endlich das Licht der Welt erblicken. Noch aber ist vieles um das neue Gadget unklar, so etwa auch die Frage, welches Betriebssystem auf der Brille laufen soll. Neue Verwirrung lösen Funde im Code einer neuen Apple-App aus.

Apple arbeitet derzeit fieberhaft an der Fertigstellung seiner ersten Mixed Reality-Brille. „Apple Reality“ war als Name bereits gehandelt worden, doch auch weitere Namen hatte die Gerüchteküche zu bieten. Das Betriebssystem soll früheren Spekulationen nach den Namen „xrOS“ tragen, was für „extended Reality“ (erweiterte Realität) stehen würde, Apfelpage.de berichtete.

Also found references to xrOS pic.twitter.com/GkoTzRR5Up

Allerdings finden sich mehrere Bezeichnungen. In einer neuen App wurde auch ein weiterer Name gefunden, den Apples Brillenbetriebssystem tragen könnte.

Arbeitet Apple an zwei Systemen?

So fand sich in der neuen Apple-Geräte-App für Windows auch der Name „realityOS“, der Sinn ergeben würde, würde die Brille ebenfalls das Wort Reality im Namen tragen.

Die Apple-Geräte-App wird an die Stelle von iTunes treten, wenn dieses irgendwann in diesem oder nächsten Jahr auch unter Windows abgeschafft wird. Es wird dann durch separate Apps für Musik und TV ersetzt, die Gerätesynchronisation und weitere Einstellungen, die aktuell unter Windows noch in iTunes und am Mac im Finder zu finden sind, sollen dann in die neue Apple-Geräte-App wandern.

Ob Apple nun an zwei Systemen für seine Brille arbeitet oder nur mehrere Namen in Betracht gezogen sind, ist nicht klar. Klar scheint aber, dass der Windowsnutzer die Brille auch mit seinem PC wiederherstellen oder Einstellungen daran vornehmen können soll.

Die Brille soll dem Vernehmen nach im Sommer vorgestellt werden. Hier lest ihr mehr über die erwarteten Features und Spezifikationen.

