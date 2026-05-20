Apples in iOS und macOS systemweit nutzbaren Schreibtools sollen unter iOS 27 noch mehr leisten. Die KI-getriebene Funktion wird offenbar um eine Grammatikprüfung erweitert. iOS 27 wird in wenigen Wochen auf der WWDC 2026 vorgestellt.



Apple plant für iOS 27 und iPadOS 27 offenbar einen umfassenden Ausbau seiner KI-Funktionen. Neben der bereits erwarteten neuen Chatbot-Version von Siri soll insbesondere die Funktion Schreibtools deutlich intelligenter werden. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf interne Quellen.

Künftig soll Apple generative KI stärker direkt in die Tastatur und Texteingabe integrieren. In frühen Testversionen tauchen laut Bericht neue Optionen wie „Write With Siri“ sowie „Help Me Write“ auf. Nutzer sollen damit Texte umfangreicher umformulieren, erweitern oder komplett neu generieren können.

Neue Grammatikprüfung in Vorbereitung

Besonders interessant ist eine neue Grammatikprüfung, die laut Bloomberg stark an Dienste wie Grammarly erinnert. Während des Schreibens in Apps wie Nachrichten oder Mail soll am unteren Bildschirmrand ein halbtransparentes Menü erscheinen. Dort zeigt das System Verbesserungsvorschläge direkt neben dem ursprünglichen Text an.

Anwender können einzelne Änderungen übernehmen oder ablehnen, alle Vorschläge gesammelt akzeptieren oder sämtliche Korrekturen ignorieren. Zusätzlich arbeitet Apple offenbar an Funktionen zum Pausieren der Grammatikprüfung sowie zum schnellen Wechsel zwischen markierten Fehlerstellen.

Bislang bietet Apple hauptsächlich Rechtschreibkorrekturen an. Mit den neuen Funktionen würde erstmals eine tiefere KI-gestützte Grammatik- und Stilprüfung direkt ins Betriebssystem integriert.

Eine spannende Frage wird sein, ob die neuen Features auch für weitere Sprachen außer US-Englisch verfügbar sein werden. Noch immer sind die erweiterten Textvorschläge nur für US-Nutzer verfügbar.

Die neuen KI-Werkzeuge sollen auf der Entwicklerkonferenz WWDC 2026 am 8. Juni vorgestellt werden. Zusätzlich plant Apple laut Bloomberg weitere KI-Updates für die Fotos- und Kamera-App sowie zahlreiche Systembereiche innerhalb von iOS 27 und iPadOS 27.