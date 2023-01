Home Deals Apple-Deal: Apple Watch Ultra für 949,00 Euro

Verfasst von Patrick Bergmann // 12. Januar 2023 um 12:50 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Das Top-Modell der aktuellen Modelle der Apple Watch ist fraglos die Ultra-Variante. Natürlich ist dem iPhone-Konzern dies bewusst und hat deshalb eine UVP von 999,00 Euro gewählt. Dieser ist überraschend stabil, doch hin und wieder gibt es einen kleinen Rabatt – so auch heute.

Apple Watch Ultra im Angebot

Die Apple Watch Ultra hat den grundlegend identischen Aufbau, jedoch einige gravierende Unterschiede. Das Display ist größer, die Akkulaufzeit mit bis zu 36 Stunden doppelt so lang und es gibt noch den Actionbutton. Das Glas des Bildschirmes besteht aus Saphir und beim Gehäuse gibt es Titan. Wer sich für die Variante mit dem Trail Loop in der Größe S/M oder dem Ocean Band in Gelb interessiert, bekommt die Watch Ultra heute für 949,00 Euro.

Uns ist bewusst, dass e skeine große Ersparnis ist, doch man nimmt aktuell gerne jeden Rabatt mit. Und die alten Armbänder in der Größe 42/44/45 passen weiterhin.

